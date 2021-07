Fidesz, FPÖ, Lega, PiS, RN und weitere Parteien bilden neues konservatives Bündnis im EU-Parlament

Die Vorsitzende der Der Rassemblement National (RN) in Frankreich, Marine Le Pen (R), spricht als Italiens Innenminister Matteo Salvini ihr während einer Pressekonferenz im Rahmen eines Treffens zum Thema "Wirtschaftswachstum und soziale Perspektiven in einem Europa der Nationen" am 8. Oktober 2018 zuhört. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP über Getty Images