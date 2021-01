Georgia: Datenanalysten sprechen im Senat von 17.650 für Biden „gedrehten“ Stimmen

Datenanalysten haben am Mittwoch vor dem Senat von Georgia einen Vorfall im DeKalb County gesprochen, wonach ein ausgewiesenes Zwischenergebnis 1:1 von Donald Trump zu Joe Biden umgeschaltet worden wäre. Offizielle Darstellungen beinhalten das Zwischenresultat nicht.

Im Senat von Georgia haben Datenanalysten am Mittwoch (30.12.) während eines Hearings erklärt, es gehe aus Wahldaten hervor, dass bei den US-Präsidentschaftswahlen im Bundesstaat 17.650 Stimmen, die zunächst Präsident Donald Trump zugeordnet worden wären, in weiterer Folge in solche für Joe Biden umgewandelt worden wären.

Analyst: „Wählerwille im Resultat von Georgia nicht abgebildet“

Ein Team der Journalistin Lynda McLaughlin, zu dem unter anderem die Datenanalysten Justin Mealey und Dave Lobus gehörten, hatte diese Darstellung gegenüber dem Justizausschusses des Senats des Bundesstaates präsentiert.



Mealey war neuneinhalb Jahre lang als Techniker im Bereich elektronischer Kriegsführung bei der U. S. Navy tätig. Er hatte zudem als Datenanalyst für den US-Geheimdienst CIA gearbeitet sowie als Programmierer für das Nationale Anti-Terror-Programm. Derzeit arbeitet er als Programmierer für eines der vier größten US-amerikanischen Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Lobue ist ein Datenwissenschaftler mit mehr als einem Jahrzehnt an Berufserfahrung.

Zu den Daten, die Mealey analysiert hat, erklärte er:

„Wir sind in einer Situation, in der wir tatsächlich Betrug bei dieser Wahl haben, den wir belegen können, es gab Wahlbetrug in Georgia und wir können ihn mit Zahlen belegen. […] Der Wählerwille der Menschen in Georgia wird nicht durch das Resultat widergespiegelt, das der Secretary of State zertifiziert hat.“

„Klares Beispiel für Umändern von Stimmen“ zugunsten von Biden

Ihrer Analyse einer Abfolge von Wahldaten zufolge, die am 24. Dezember online publiziert wurden, seien in einzelnen Stimmbezirken Trumps Stimmen zurückgegangen statt – wie es im Auszählungsprozess der Normalfall wäre – anzusteigen.

Konkret sollen 17.650 Stimmen, die zuvor Trump zugeordnet worden wären, mit einem Mal Biden zugeordnet worden sein. Die veränderte Zuordnung soll sich auf Ebene des Stimmbezirks ereignet haben und deshalb auf Bundesstaatsebene schwer zu erkennen gewesen sein, weil die abweichenden Zahlen schnell in neuen untergegangen wären, die aus anderen Bezirken übermittelt worden waren.

Insbesondere im DeKalb County soll es zu einem „klaren Beispiel für das Umändern von Stimmen“ gekommen sein. So soll Trump um 21 Uhr 11 Ortszeit 29.391 Stimmen erhalten haben, Biden demgegenüber 17.218. Im nächsten übermittelten Update sei der Stand exakt umgekehrt gewesen, was, so die Datenanalysten, einem Umschalten von Stimmenzuordnungen in der Größenordnung von 12.173 Stimmen gleichkomme.

Aus den auf der Webseite des Countys publizierten offiziellen Zwischenresultaten geht der Sachverhalt nicht hervor. Ob es sich um eine fehlerhafte Übermittlung handelt, ist ebenfalls unsicher. Ein wenn auch nur temporärer Vorsprung Trumps in einem Stimmbezirk, in dem er bereits 2016 nur etwas über 16 Prozent erhalten hatte, wäre in jedem Fall überraschend gewesen.

Team nennt keine konkreten Verantwortlichen

„In einem inkrementellen Prozess sollte man, und das will ich an dieser Stelle deutlich machen, diesen zu keinem Zeitpunkt dekrementieren“, erklärte Lobue. Den vom Bundesstaat zertifizierten Ergebnissen zufolge hat Joe Biden in Georgia mit einem Vorsprung von 12.670 Stimmen gewonnen.

Das Anwaltsteam von Donald Trump hat dieses Ergebnis wie auch jene anderer Bundesstaaten mittels mehrerer Klagen angefochten, von denen bis dato keine zu einer Infragestellung des Ergebnisses geführt hat. In Georgia wurden die abgegebenen Stimmen zudem noch einmal händisch nachgezählt – ohne nennenswerte Abweichung von jenem Resultat, das auf der Basis des von Wahlmaschinen ermittelten Ergebnisses übermittelt worden war.

Auch McLaughlins Team benennt keinen konkreten Verantwortlichen auf Bundesstaatsebene, keinen Bezirksbeamten und keinen Wahlmaschinenhersteller für vermeintliches Fehlverhalten. Allerdings betont das Team auch, dass die Analyse unparteiisch gewesen sei. McLaughlin erklärte:

„Die Analyse, die wir durchgeführt haben, ist ausschließlich wissenschaftlich, sie beruht nicht aus politischer Zugehörigkeit, ob rot, blau, rechts oder links. Unser Fokus bei der Untersuchung liegt auf Zahlen, Daten und maschinellen Netzwerksystemen.“

Gouverneur und Secretary of State weisen Darstellungen zurück

Auch die englischsprachige Epoch Times, die über die Analyse berichtet hatte, erklärte, die Darstellung nicht unabhängig verifizieren zu können. Der Secretary of State von Georgia ließ eine Anfrage unbeantwortet. Brad Raffensperger, der selbst der Republikanischen Partei angehört, und sein Büro haben bereits mehrfach jedwede Behauptung zurückgewiesen, es habe im Bundesstaat während der Wahlen im November systematischen Wahlbetrug gegeben.

Bereits vor einigen Wochen hatten Raffensberger und Georgias Gouverneur Brian Kemp ähnliche Darstellungen über angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenauswertung in Teilen Georgias, wie sie eine frühere Trump-Anwältin ebenfalls unter Bezugnahme auf statistische Analysen vorgebracht hatte, zurückgewiesen .

Strittige Stimmen werden „adjudiziert“

Das Expertenteam rund um Lynda McLaughlin meinen dennoch, der von ihnen behauptete Umschaltprozess könne sich während des Prozesses des Zählens und Übermittelns (RTR) ereignet haben. So lautete auch ihre Aussage am Mittwoch vor dem Komitee.

Während dieses Prozesses können Mitglieder der Wahlkommissionen Stimmzettel mit vermeintlich unklaren Angaben zurückweisen oder für gültig erklären. In einem solchen Fall könnte der Verantwortliche für den Wahlprozess auch das maschinell ermittelte Ergebnis entsprechend anpassen, indem er dort Vermerke über Gültigkeit oder Ungültigkeit eines Stimmzettels hinzufügt.

Das Betreiberunternehmen Dominion hat auch ein Handbuch dazu aufgelegt, wie im Fall von strittigen und erst im Wege eines kommissionsinternen Registrierungsprozesses verifizierten oder zurückgewiesenen Stimmen technisch vorzugehen ist. Den dortigen Angaben zufolge sollen die inoffiziellen Daten, mit denen auch McLaughlins Team eigenen Angaben zufolge gearbeitet habe, erst nach dem Adjudizierungsprozess, wie man den Vorgang nennt, veröffentlicht werden.

Zweideutige Aussagen des Wahlbehörden-Chefs von Fulton County

Eine mancherorts als zweideutig aufgefasste Aussage des Chefs der Wahlbehörde von Fulton County, Richard Barron, vom 4. November lautete:

„Wir haben erst vor wenigen Augenblicken den 113.130ten Stimmzettel gescannt, wir haben mehr als 106.000 davon adjudiziert. Diese wurden sofort auf der Seite publiziert. Diese Resultate sind bereits gepostet worden.“

Zu einem späteren Zeitpunkt erklärte er:

„Die einzigen Stimmzettel, die adjudiziert werden, sind solche, deren Gültigkeit in irgendeiner Weise bestritten wird und wo es Uneinigkeit darüber gibt, wie der Computer sie liest. In diesem Fall bestimmt dann die Wahlkommission, wie der Wählerwille aufzufassen ist.“

Die Angaben wurden vielfach so interpretiert, als hätten in 93,7 Prozent der ausgezählten Stimmen Unklarheiten über den Wählerwillen bestanden. Barron zufolge findet der Verifizierungsprozess allerdings nicht an Ort und Stelle in der Zählkommission statt, sondern an einer separaten Adresse in der English Street, wo die eigentliche Kommission sitzt, die auch die Adjudizierung vornimmt.

Barrons Aussage könnte im Gesamtzusammenhang also auch so gemeint sein, dass in dem Wahllokal, in dem er selbst seinen Dienst verrichtete und Stimmzettel scannte, 106.000 der gescannten Stimmzettel als eindeutig betrachtet wurden – und der Rest davon als uneindeutig an die English Street weitergeleitet worden sei.

Händischer Recount untermauerte Resultat in Georgia

Es ist im Handbuch zudem von einem „Auditing“ im RTR-Prozess die Rede, nachdem die Stimmzettel adjudiziert, die Daten publiziert und an die Datenzentren des Secretary of State und der Medien übersandt worden wären. Der Sinn des Auditing-Prozesses wäre, die Resultate anzupassen, sollte dies erforderlich werden, nachdem die inoffiziellen Resultate veröffentlicht worden seien.

Es geht aus dem Handbuch nicht hervor, ob ein solcher Schritt der Autorisierung durch den Secretary of State bedarf oder ob Stimmzettel während des Prozesses noch verändert, gelöscht oder hinzugefügt werden könnten. In Georgia hatte zudem ein händischer Recount die inoffiziellen Resultate mit nur geringfügigen Abweichungen bestätigt.