Giuliani hat Krankenhaus verlassen – und schickt Botschaft an die Amerikaner

Der Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani, wurde am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen.

Videoaufnahmen zeigen, dass Trump-Anwalt Rudy Giuliani in den frühen Abendstunden aus dem Georgetown University Hospital in Washington verlassen hat. Er trug eine Mundschutzmaske und gab Reportern aus einem Auto heraus ein „Daumen hoch“. Er ging am Sonntag ins Krankenhaus, nachdem er positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde.

Giuliani sagte am Dienstag, dass er nicht ins Krankenhaus gehen wollte, Trump habe ihn dazu überredet. „Seien Sie nicht dumm, wir können es im Krankenhaus innerhalb von drei Tagen hinter uns bringen“, habe dieser zu ihm gesagt.

Gegenüber „WABC Radio“ sagte der Anwalt am Mittwoch, er habe einige der gleichen Behandlungen erhalten wie der Präsident: Remdesivir, ein antivirales Mittel, das gemischte Erfolge gegen die neue Krankheit gezeigt hat; Dexamethason, ein Steroid, das Studien zufolge COVID-19-Patienten hilft; und Regeneron, ein Cocktail aus Antikörpern, die das menschliche Immunsystem stärken.

Remdesivir und Regeneron sind von der Food and Drug Administration zur Bekämpfung von COVID-19 im Rahmen einer Notfallzulassung zugelassen.

Botschaft an die Amerikaner

Giuliani nutzte die Gelegenheit, um eine Botschaft an die Amerikaner zu schicken: „Ihr müsst mit dieser Krankheit umgehen. Ihr könnt nicht zulassen, dass sie Euer Leben aufhält. Ihr dürft nicht zulassen, dass sie Restaurants aufhält. Ihr dürft nicht zulassen, dass sie die amerikanische Industrie aufhält. Ihr dürft nicht zulassen, dass sie die Größe Amerikas aufhält.“

Und weiter: „Es ist eine andere Krankheit. Man muss sich damit auseinandersetzen.“ Präsident Trump habe Wunder vollbracht, indem er es in den Griff bekommen hat, so Giuliani.

Jedes Medikament, das ich bekomme, gab es vor sechs Monaten noch nicht. Ich meine, es ist erstaunlich, wie gut sie es jetzt behandeln. Und wir haben diese Krankheit nicht einmal ein Jahr lang gehabt.“

„Und wir wurden von Chinesen angegriffen, das sollten wir nie vergessen. Das war ein bewusster Angriff der Chinesen, entweder ganz bewusst, oder als es versehentlich herauskam. Sie haben sichergestellt, dass sie uns damit dramatisch verletzen“, so der ehemalige Bürgermeister von New York. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)