Giuliani: Parlamente in Georgia, Arizona und Michigan könnten in Wahlmänner-Wahl eingreifen

Der Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani, sagte am Sonntag (6.12.), dass die Parlamente in Arizona, Georgia und Michigan am Ende entscheiden könnten, welche Wahlmänner in das Wahlgremium entsandt werden. Das deutet darauf hin, dass es beim Obersten Gerichtshof der USA landen könnte.

Rudy Giuliani sagte am 6. Dezember auf einer Pressekonferenz im Hautgebäude des Nationalkomitees der Republikaner, dass die von den Republikanern kontrollierten Parlamente in den drei Bundesstaaten Arizona, Georgia und Michigan über die Entsendung ihrer eigenen Wahlmänner abstimmen könnten. Ein solcher Schritt würde durch die US-Verfassung unterstützt.

Sowohl Giuliani als auch seine Kollegin, die Trump-Anwältin Jenna Ellis, haben in den letzten Tagen mit den Abgeordneten der Bundesstaaten gesprochen, um ihre Befugnis zur Wahl ihrer eigenen Wahlmänner zu bekräftigen. Dies sei möglich, da Beweise für Betrug während der Wahl vom 3. November vorliegen.

Der ehemalige New Yorker Bürgermeister sagte am Sonntag in einem Interview mit „Fox News–Sunday Morning Futures”, dass die Abgeordneten von Georgia „eine Petition gestartet haben, um ihre eigene Wahlversammlung abzuhalten, was ihnen laut Verfassung erlaubt ist“, und fügte hinzu, dass die Mitglieder der Grand Old Party (GOP = Republikaner) „angewidert“ seien von den Beweisen, die während einer Anhörung in der vergangenen Woche gezeigt wurden.

In der Sendung bezog sich Giuliani auf das Überwachungsvideo der State Farm Arena in Atlanta, das Wahlbeamte zeigte, die schwarze Container auf Rädern unter einem Tisch hervorholten, nachdem Wahlbeobachter und Wahlhelfer nach Hause geschickt worden waren. Obwohl die Wahlbeamten des Bundesstaates sagten, dass der Vorgang nicht ungewöhnlich sei, haben sie die Schlüsselfragen, die von Trumps Team bei der Präsentation des Videos aufgeworfen wurden, noch nicht beantwortet.

Verfassungsmäßiger Auftrag

„Das ist jetzt die erste Legislative, die dies tut“, sagte er über Georgia. „Dies ist ein verfassungsmäßiger Auftrag, den die Gründungsväter unseren Parlamenten übertragen haben. Sie [die Abgeordneten] sind diejenigen, die den Präsidenten wählen sollten, nicht die Gouverneure, nicht der Wahlausschuss. Sie sind diejenigen, die die verfassungsmäßige Verpflichtung haben, über die Wahlmänner zu entscheiden“.

„Michigan erwägt dasselbe“, sagte Giuliani. „Sie sind noch nicht ganz so weit, aber sie entwerfen gerade etwas, genau wie Arizona …“.

In dem Interview sagte Giuliani, sollte auch nur eines „dieser Parlamente die Wahlmänner auf der Grundlage ihrer eigenen Analyse ändern, wird das natürlich vor den Obersten Gerichtshof gebracht, und der Oberste Gerichtshof wird entscheiden müssen, ob dies vernünftig, rational oder willkürlich geschehen ist – das ist der Standard“.

„In jedem Fall hat jedes dieser Parlamente mehr als genug Beweise, um den Anfechtungen durch den Obersten Gerichtshof standzuhalten“, fügte Giuliani hinzu. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)