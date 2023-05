Grasgrün: Canal Grande in Venedig an der Rialtobrücke verfärbt

In Venedig hat sich ein Abschnitt des Canal Grande grün verfärbt. Stecken Klimaaktivisten hinter der Verfärbung?.

In Venedig hat sich ein Abschnitt des Canal Grande grün verfärbt. Anwohner an der bei Touristen beliebten Rialtobrücke hätten auf einen „Schleier leuchtend grüner Flüssigkeit“ auf dem Wasser hingewiesen, erklärte der Regionalpräsident von Venetien, Luca Zaia, am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Der Lokalzeitung „La Nuova Venezia“ zufolge geht die Polizei der Frage nach, ob Klimaaktivisten hinter der Verfärbung stecken.

Der für die öffentliche Sicherheit zuständige Präfekt habe eine „Dringlichkeitssitzung“ mit der Polizei vereinbart, um den Ursprung der Flüssigkeit festzustellen, schrieb Regionalpräsident Zaia auf Twitter. Die Feuerwehr arbeitet eigenen Angaben zufolge mit der Umweltschutzbehörde der Region Venetien zusammen, um Proben des Wassers zu nehmen und sie zu untersuchen.

Der Canal Grande war bereits vor gut fünf Jahrzehnten grün verfärbt worden. 1968 kippte der argentinische Künstler Garcia Uriburu während der Kunstausstellung Biennale leuchtend grünen Farbstoff ins Wasser, um für den Umweltschutz zu sensibilisieren. (afp)