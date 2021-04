Corona-Pandemie: Großbritannien mit höchster Neuverschuldung seit Kriegsende

Ein Tag nach den Ausgangsbeschränkungen in London auf der leeren Westminster-Brücke vor dem Parlamentsgebäude in Westminster. Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa/dpa

Als Folge der Corona-Krise hat der britische Staat so viele Schulden aufgenommen wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die Nettokreditaufnahme schwoll in dem Ende März geendeten Haushaltsjahr auf 303,1 Milliarden Pfund (348,5 Milliarden Euro) an, wie die nationale Statistikbehörde ONS am Freitag mitteilte.

Dies entsprach 14,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und war der höchste Anteil seit 1946 – kurz nach Kriegsende hatte die Nettoneuverschuldung 15,2 Prozent des BIP erreicht.

Ein Hauptgrund der Rekordneuverschuldung waren laut ONS die massiven staatlichen Hilfszahlungen gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Großbritannien verzeichnete außerdem einen Rückgang bei den Steuereinnahmen um 34,2 Milliarden Pfund im Vergleich zum Vorjahr.

Weniger Geld nahm der Staat den Angaben zufolge infolge der Pandemie vor allem aus der Mehrwertsteuer, der Kraftstoffsteuer und der Steuer auf gewerbliche Gebäude ein.

Die Nettokreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020-21 lag 246 Milliarden Pfund über dem Stand des vorherigen Haushaltsjahres. Dennoch fiel sie 24,3 Milliarden Pfund geringer aus, als die britische Haushaltsbehörde OBR erwartet hatte. (afp)

