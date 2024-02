Haushoher Sieg von Präsident Bukele bei Wahl in El Salvador bestätigt

Am 5. Februar 2024 im historischen Zentrum von San Salvador. Auf der Titelseite steht „Bukele President“. In der Hauptstadt El Salvadors gab es ein Feuerwerk, als Nayib Bukele erklärte, die Wiederwahl mit mehr als 85 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen zu haben: „ein Rekord in der gesamten demokratischen Geschichte der Welt.“ Foto: MARVIN RECINOS/AFP über Getty Images