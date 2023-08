Japan: Hunderttausende wegen Taifuns zur Evakuierung aufgerufen

Die Straßen stehen in einer japanischen Stadt unter Wasser (Archivbild). Foto: Uncredited/kyodo/dpa

Höchste Alarmbereitschaft in Japan: Die Wetterbehörde beschreibt den auf das Land zusteuernden Wirbelsturm als „sehr stark“. Über 760.000 Menschen wird eine Evakuierung empfohlen.

Wegen eines auf den Süden Japans zusteuernden heftigen Taifuns haben die japanischen Behörden hunderttausende Menschen zur Evakuierung aufgerufen. Hunderte Flüge wurden abgesagt. Die japanische Wetterbehörde teilte am Dienstag mit, der Taifun Khanun werde die Präfektur Okinawa vermutlich noch am Dienstagabend oder am frühen Mittwoch erreichen. Die Behörde warnte vor bis zu zwölf Meter hohen Wellen, die die Inselgruppe treffen könnten.

Bei der Überquerung des Pazifiks habe der Taifun eine Windgeschwindigkeit von bis zu 180 Kilometern pro Stunde erreicht. Städte in der gesamten Region Okinawa erließen Evakuierungsempfehlungen für mindestens 760.000 Menschen aufgrund der möglichen hohen Wellen. Die Wetterbehörde beschrieb den Wirbelsturm als „sehr stark“.

„Viele Menschen bleiben zu Hause, weil ihre Häuser aus Beton sind“, sagte ein Katastrophenschutzbeamter der Regionalregierung von Okinawa der Nachrichtenagentur AFP. „Aber wir bitten Menschen, die allein oder in Holzhäusern in tiefer gelegenen Gebieten leben, in Erwägung zu ziehen, Schutz zu suchen, bevor der Taifun schlimmer wird.“

Mehr als 500 Flüge wurden am Dienstag gestrichen. Der regionale Fähr- und Busverkehr wurde wegen des drohenden Taifuns eingestellt, berichtete der nationale Sender NHK. (AFP/mf)