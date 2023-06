Hydraulikexperte: Staudamm-Sprengung hat militärischen Vorteil für Russland

Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms führte zu schweren Überschwemmungen in der Südukraine. Foto: Uncredited/Maxar Technologies/AP/dpa

Zerstörung bringt Putins Truppen einen strategischen Vorteil. Die 40.000-Einwohner-Stadt Cherson könnte durch die Fluten vermutlich unbewohnbar werden.

Wer ist für die Sprengung des Kachowkaer Staudamms am Dnepr in der Südukraine verantwortlich? Während sich die Kriegsparteien Russland und Ukraine gegenseitig beschuldigen, sieht der chinesische Ingenieur und Hydraulikexperte Dr. Wang Weiluo in Ruhrgebiet bei beiden Kontrahenten Motive.

Überschwemmtes Land wäre militärisch unbrauchbar

Das nun überschwemmte Land im südlichen Tei…