Indonesien: Hunderte Ärzte und Krankenschwestern trotz Sinovac-Impfung infiziert, Dutzende im Krankenhaus

Ein Ausbruch der Delta-Variante des COVID-19-Erregers in Indonesien trifft auch die Ärzte und Krankenschwestern. Und das, obwohl sie geimpft sind. Die Effektivität des Impfstoffs Sinovac gegenüber der Variante ist unterdessen noch unklar.

Mehr als 350 Ärzte und medizinisches Personal haben sich in Indonesien mit COVID-19 angesteckt, obwohl sie mit Sinovac geimpft wurden. Dutzende wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Epidemiologe sieht die Häufung im Zusammenhang mit der Delta-Variante des COVID-19-Erregers. Möglicherweise ist der Impfstoff gegenüber der Variante nicht so effektiv.

Im Distrikt Kudus in Zentraljava war ein Großteil des Personals asymptomatisch und hat sich selbst zu Hause isoliert. Das erklärte der Leiter des Gesundheitsamtes in Kudus, Badai Ismoyo. Aber Dutzende seien mit hohem Fieber und einer sinkenden Sauerstoffsättigung im Krankenhaus. Die Bettenbelegung liege bei über 90 Prozent.

In ganz Indonesien sind nach Angaben der Daten-Initiativgruppe LaporCOVID-19 mindestens fünf Ärzte und eine Krankenschwester trotz Impfung an COVID-19 gestorben. Einer von ihnen war nicht vollständig geimpft.

Ob sich durch die neue Entwicklung ein positiver Trend umkehrt, bleibt abzuwarten. Denn die Zahl der Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die an COVID-19 starben, war laut LaporCOVID-19 von Januar bis Mai von 158 auf 13 stark rückläufig.

Nicht nur auf die Impfung verlassen

Experten des öffentlichen Gesundheitswesens erklärten, dass die Krankenhauseinweisungen auf Java Anlass zur Sorge geben.

In der Hauptstadt Jakarta sagte der Radiologe Dr. Prijo Sidipratomo gegenüber „Reuters“, er wisse von mindestens einem halben Dutzend Ärzten, die im Mai mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, obwohl sie geimpft waren. Einer wird auf der Intensivstation behandelt.

„Es ist alarmierend für uns, weil wir uns nicht nur auf die Impfung verlassen können“, sagte er und forderte die Menschen auf, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Dicky Budiman, ein Epidemiologe an der australischen Griffith Universität zeigt sich anhand der Datenlage für Kudus wenig überrascht: Die Daten zeigten, dass die Delta-Variante, für die die Wirksamkeit des Sinovac-Impfstoffs noch unklar sei, vorherrsche. Die Mehrheit des Personals im Gesundheitswesen sei mit Sinvoac geimpft worden.

Lenny Ekawati von LaporCOVID-19 sieht noch ein weiteres Problem: Aufgrund einer Pandemie-Müdigkeit gehe das Gesundheitspersonal nach der eigenen Impfung weniger wachsam mit den Gesundheitsprotokollen um.

„Dieses Phänomen tritt heutzutage ziemlich oft auf, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch bei den Mitarbeitern des Gesundheitswesens“, sagte sie. „Sie denken, dass sie sicher sind, weil sie geimpft sind.“

946 Todesfälle im Gesundheitswesen

Die Mitarbeiter im Gesundheitswesen gehören zu den Ersten, die beim Impfbeginn im Januar berücksichtigt wurden. Fast alle erhielten den von der chinesischen Biopharma-Firma Sinovac entwickelten COVID-19-Impfstoff, erklärte die Indonesian Medical Association (IDI).

Indonesien hatte mit einem der schlimmsten Ausbrüche in Asien zu kämpfen. 53.000 Todesfälle wurden in der viertbevölkerungsreichsten Nation der Welt registriert. 946 Ärzte und Krankenschwestern starben.

Durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erhielt der Impfstoff von Sinovac im Juni eine Notfallzulassung. Ergebnisse zeigten, dass der Impfstoff bei 51 Prozent der Empfänger eine symptomatische Erkrankung verhindert und bei allen untersuchten Personen schwere COVID-19-Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte verhindert.

In ihrem jüngsten Bericht forderte die WHO Indonesien auf, den Lockdown zu verschärfen, da die erhöhte Übertragung durch besorgniserregende Varianten und ein Anstieg der Bettenbelegungsraten dringende Maßnahmen erforderten.

