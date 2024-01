Indonesischer Vulkan Merapi erneut ausgebrochen

Auf der indonesischen Insel Sumatra ist der Vulkan Merapi erneut ausgebrochen und hat zur Evakuierung von mehr als 150 Menschen geführt.

Der bereits seit mehreren Wochen aktive Vulkan brach am Sonntagmorgen aus, wie die Behörden mitteilten. Das Zentrum für Vulkanologie warnte an Flüssen unterhalb des Bergs lebende Menschen vor Überschwemmungsgefahr.

Am Dienstag war die zweithöchste Alarmstufe ausgerufen und in einem Radius von 4,5 Kilometern rund um den Krater ein Sperrgebiet eingerichtet worden.

Am Freitag wurden 158 Bewohner aus dem Gebiet vorsorglich in Sicherheit gebracht. Behörden verteilten Masken an die Einwohner, um Atemwegsinfektionen durch die Vulkanasche vorzubeugen.

Indonesien liegt auf dem pazifischen Feuerring, wo das Aufeinandertreffen der Kontinentalplatten zu starker vulkanischer und seismischer Aktivität führt. Im Land gibt es fast 130 aktive Vulkane. Bei einem Ausbruch des Merapi im Dezember waren 24 Menschen ums Leben gekommen. (afp)