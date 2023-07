Innovationsreise: Bildungsministerin Stark-Watzinger besucht Israel

Wie steht es um die israelische Forschungs- und Innovationslandschaft? Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger will das in Erfahrung bringen – und reist nach Israel.

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) reist am Montag zu einem mehrtägigen Besuch nach Israel. Wie ihr Ministerium mitteilte, will sich Stark-Watzinger in Tel Aviv und Jerusalem einen Eindruck von der israelischen Forschungs- und Innovationslandschaft verschaffen.

Geplant sind den Angaben zufolge zahlreiche „hochrangige Gespräche“ mit Politikern und Wissenschaftlern, darunter mit dem israelischen Technologieminister.

Zudem will die Ministerin an einer Konferenz des Helmholtz-Zentrums über Innovationen teilnehmen. Im Rahmen ihrer Reise will Stark-Watzinger auch die Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen. (AFP/mf)