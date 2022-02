Israel greift syrische Flugabwehr an

Israel hat laut eigenen Angaben Luftangriffe auf syrische Flugabwehrstellungen geflogen. „Als Antwort auf die Flugabwehrrakete, die heute Abend von Syrien abgefeuert wurde“, griffen die israelischen Streitkräfte laut Mitteilung in der Nacht zum Mittwoch Flugabwehrbatterien, Radar- und Raketenstellungen in Syrien an. Syrischen Staatsmedien zufolge hatte Israel zuvor Ziele „in der Nähe von Damaskus“ angegriffen, weshalb die Luftabwehr aktiviert worden sei.

Unter Berufung auf syrische Militärkreise berichtete die Nachrichtenagentur Sana, dass Israel Raketenangriffe aus der „Richtung“ der besetzten Golanhöhen auf Syrien gestartet habe. Bei den Angriffen wurden demnach ein syrischer Soldat getötet und fünf weitere verwundet. „Unsere Luftabwehr konfrontierte die Raketen des Feindes und schoss einige von ihnen ab“, berichtete Sana weiter. Die von Israel erwähnte syrische Rakete explodierte nach Angaben des israelischen Militärs noch im Flug.

Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien im Jahr 2011 hat Israel Hunderte von Luftangriffen auf syrisches Territorium geflogen und dabei sowohl Stellungen der Regierung als auch deren Verbündete, vom Iran unterstützte Kräfte und Kämpfer der Hisbollah-Miliz, angegriffen. (afp/red)