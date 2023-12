Israel: Ein Soldat durch Beschuss aus dem Libanon getötet

Die Soldaten seien während „operativer Aktivitäten“ im Gebiet Shtula getroffen worden, erklärte die Armee am Freitag. Die libanesische, mit der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas verbündete Hisbollah-Miliz bekannte sich ihrerseits zu mehreren Angriffen auf israelische Stellungen und erklärte, zwei ihrer Kämpfer seien durch israelischen Beschuss getötet worden.

An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es seit dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober vermehrt zu Feuergefechten, zumeist zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah-Miliz. Die vom Iran unterstützte Hisbollah hatte am Montag angekündigt, israelische Angriffe auf Zivilisten „vergelten“ zu wollen.

Auf libanesischer Seite starben seit Beginn des Krieges zwischen der Hamas und Israel nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP mehr als 140 Menschen, die meisten von ihnen Hisbollah-Soldaten. Auf israelischer Seite wurden offiziellen Angaben zufolge acht Soldaten und vier Zivilisten getötet. (afp)