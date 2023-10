Israelischer Brigadegeneral: „Die Geheimdienste haben versagt.“

Kurz nach Beginn der Hamas-Angriffe in Israel interviewte die Epoch Times vor Ort den israelischen Brigadegeneral Amir Avivi. Er schildert, wie es zu dem Terror kommen konnte – und wie er wieder zu beenden ist.

„Es gibt keine andere Wahl, als Gaza zu besetzen, eine Militärregierung einzusetzen und den Ort von Terroristen und Infrastruktur zu säubern.“ Das sagte Amir Avivi, Brigadegeneral der Reserve, in einem Interview mit der israelischen Ausgabe der Epoch Times.

Avivi ist der Gründer und Vorsitzende des Israelischen Verteidigungs- und Sicherheitsforums (IDSF). Während seiner Dienstzeit bekleidete er mehrere hochrangige Positionen in den Israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF). Er war unter anderem stellvertretender Kommandeur der Sicherheitskräfte, Direktor des Büros des Stabschefs, stellvertretender Kommandeur der Gaza-Division, Kommandeur der Sagi-Division, Kommandeur des Bataillons 605 und Kommandeur der Combat Engineering School. Die Fragen stellte Dor Levinter.

Wie ist es möglich, dass all diese Kräfte ungehindert aus dem Gazastreifen nach Israel einreisen können? Es gibt Fotos von Motorrad- und Fahrzeugkonvois, die israelisches Gebiet betreten.

Es besteht kein Zweifel, dass hier ein Versagen der Geheimdienste vorliegt. Wir sind völlig verblüfft. Und nach allem, was man hört, haben wir unsere Verteidigung auch nicht verstärkt, da wir keine Informationen hatten. Die Hamas und der Islamische Dschihad trainieren intensiv, um solche und andere Hindernisse, wie den Zaun, zu überwinden.

Kein Hindernis ist perfekt, und es scheint, dass sie das Hindernis an mehreren Stellen überwunden haben. Die Vorbereitungen im südlichen Gebiet und im Gazastreifen waren nicht sehr gut, und es traf keinerlei Verstärkungen dort ein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es ihnen gelungen, Städte, Dörfer und wichtige Knotenpunkte zu überraschen und zu erreichen.

Im Gegensatz zu allem, was wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben, gibt es keine Alternative – wir müssen in den Gazastreifen eindringen und die Hamas besiegen. Wir können es uns nicht leisten, dort eine Militärmacht mit Zehntausenden von Raketen und ganzen Bataillonen von Terroristen zu haben, die ständig erneuert werden.

Wir sehen, dass – obwohl wir vor anderthalb Jahren mehrere Wochen lang angegriffen haben und ihre Fähigkeiten offensichtlich stark beeinträchtigt haben – ihre Erholungsrate beträchtlich ist und es keine Abschreckung gibt. Letztlich kann sie nur eines von ihrem Vorgehen abhalten: die Angst vor Besetzung und Zerstörung.

Welche Möglichkeiten hat die israelische Armee außer der Besetzung des Gazastreifens? Welche Alternativen gibt es in Bezug auf das Territorium?

Man kann nicht eine Welt des theoretischen Krieges erfinden und versuchen, begrenzte Kriege zu führen. Krieg ist Krieg, es gibt keine Möglichkeit, den Feind ohne Bodenmanöver zu besiegen. Es gibt keine solche Möglichkeit, vor allem nicht, wenn sich der Feind vollständig im Untergrund befindet, vor allem nicht, wenn er sich in zivilen Gebäuden, in Schulen versteckt. Es gibt also keine Wunderlösungen.

Wenn man die Hamas besiegen will, muss man in ihr Gebiet eindringen und sie besiegen. Bedeutet das den gesamten Gazastreifen? Bedeutet das den nördlichen Gazastreifen? Das zu planen, überlassen wir der israelischen Armee.

Ich fürchte aber, dass wir ohne ein Bodenmanöver wieder genau da stehen werden, wo wir waren, aber sehr wahrscheinlich zu einem viel höheren Preis. Wenn wir nicht auf ein Manöver in Gaza vorbereitet sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir von Norden her angegriffen werden.

Erwarten Sie, dass sich die arabischen Bürger Israels an dem Angriff auf Israel beteiligen werden? Und wenn ja, wer genau und wo?

Wir haben dieses Szenario bereits in Jerusalem, in den gemischten Städten und in Haifa gesehen. Um solche Szenen zu verhindern, ist eine massive Mobilisierung erforderlich, einschließlich des Einsatzes von Soldaten in einigen Städten.

Wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Ereignis auf die Kämpfe in Gaza übergreift. Sie könnten auf den Norden, auf Judäa und Samaria und auf Israel selbst übergreifen. Je mehr Kräfte mobilisiert und in Kampfbereitschaft versetzt werden, desto besser sind unsere Chancen, die Situation einzudämmen und uns auf die Zerschlagung der Hamas zu konzentrieren.

Die Kämpfe auf israelischem Gebiet sind bereits eskaliert. Ein anderer Sicherheitsexperte sagte mir, dass auch er Schwierigkeiten hat, in den Gazastreifen zu gelangen. Der Ort ist zu einer Art „Kriegsgebiet“ geworden.

Das ist wahr. Ich gehe davon aus, dass dieses Problem in den nächsten Stunden gelöst sein wird. Im Moment kehren wir die Situation völlig um. Je mehr Kräfte eintreffen, desto mehr werden diese Terroristen ausgeschaltet und die Lage in Israel wird sich stabilisieren.

Meiner Meinung nach ist das nur eine Frage von Stunden. Die große Frage ist, was als Nächstes passieren wird. Derzeit befinden sich die israelischen Streitkräfte in der Mobilisierungsphase. Die grundlegende Entscheidung, vor der die israelische Regierung und die Armee stehen, ist die Frage, wie sie operativ gegen die Hamas vorgehen werden.

Wenn es heißt, dass wir uns im Krieg befinden, muss der Krieg auch in die Tat umgesetzt werden. Die strategischen Entscheidungsträger müssen entscheiden, wie sie vorgehen wollen. Das ist in der Tat die wichtigste Entscheidung, vor der die israelische Regierung im Moment steht.

Warum feuert die Hisbollah derzeit keine Raketen auf die Menschen in Nordisrael? Warum macht sie nicht mit?

Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, dass die Hisbollah in Zukunft wahrscheinlich immer weniger in der Lage sein wird, dies zu tun, sofern sie sich diesem Überraschungsangriff nicht von Anfang an angeschlossen hat. Denn ab dem Zeitpunkt, an dem die israelische Armee in volle Alarmbereitschaft versetzt wird und auch im Norden Truppen einsetzt, wird die Hisbollah uns im Norden wahrscheinlich nicht mehr überraschen können.

Daher muss ich sagen, dass die Hamas-Operation, auch wenn sie derzeit ein sehr bedeutender taktischer Erfolg ist, strategisch gesehen möglicherweise einen fatalen Fehler begangen hat. Denn sie ist im Wesentlichen allein in die Schlacht gezogen.

Wenn es den israelischen Streitkräften gelingt, die Hisbollah aus dem Kampf herauszuhalten, besteht sicherlich die Möglichkeit, die Hamas zumindest hart, wenn nicht sogar entscheidend zu treffen. Es könnte sich herausstellen, dass die Hamas doch einen schweren Fehler begangen hat.

Was bedeutet es, die Hamas entscheidend zu treffen? Meinen Sie, dass zum Beispiel die Hamas-Führung im Ausland aufgelöst werden sollte?

Ich denke, dass es notwendig ist, zumindest den nördlichen Gazastreifen zu besetzen, wenn nicht sogar den gesamten Gazastreifen. So erst kann man den Terror dort beseitigen und die Situation wieder so herstellen, wie sie vor 30 Jahren war, vor Oslo [gemeint sind die Osloer Abkommen].

Es gibt keine andere Möglichkeit, den Menschen im Norden wieder Sicherheit zu geben. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist, eine Sicherheitspufferzone von zwei oder drei Kilometern im Inneren zu besetzen. Das würde dann fast den gesamten Gazastreifen ausmachen, denn der Gazastreifen ist etwa fünf Kilometer lang, zumindest im Norden. Und man müsste dort drinnen bleiben.

