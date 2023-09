Italien: Meloni ruft zu „gnadenlosem Krieg“ gegen Schleuser auf

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni spricht vor der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen im UN-Hauptquartier in New York City am 20. September 2023. Foto: Leonardo Munoz/AFP via Getty Images

Die Regierungschefin will hart gegen Schleuser vorgehen, den afrikanischen Ländern aber auch helfen, „zu wachsen und zu gedeihen“.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat die Vereinten Nationen zu einem „weltweiten gnadenlosen Krieg“ gegen Schleuser aufgerufen. Italien, das im nächsten Jahr den Vorsitz der G7-Länder übernimmt, sei bereit, die Anstrengungen gegen die „Sklavenhändler“ dieser Zeit anzuführen, sagte die Regierungschefin vor der UN-Vollversammlung in New York am Mittwoch. „Kann eine Organisation wie diese, die in ihrem Gründungsdokument den Glauben an die Würde und den Wert des Menschen bekräftigt, vor dieser Tragödie die Augen verschließen?“

„Ich glaube, es ist die Pflicht dieser Organisation, jede scheinheilige Herangehensweise zurückzuweisen und einen weltweiten gnadenlosen Krieg gegen die Menschenhändler zu führen“, sagte Meloni. Die Schleuser nannte sie „Mafia“ und erklärte, diese würden soviel verdienen wie Drogenhändler.

Italien werde daran arbeiten, die Ursachen zu bekämpfen und den afrikanischen Ländern helfen, „zu wachsen und zu gedeihen“, sagte Meloni. „Afrika ist kein armer Kontinent. Im Gegenteil, er ist reich an strategischen Ressourcen.“

In Italien sind nach den Zahlen des Innenministeriums seit Jahresbeginn rund 130.000 Migranten angekommen, das sind bereits jetzt fast doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2022. Zwischen Montag und Mittwoch vergangener Woche trafen allein auf der nur 145 Kilometer nördlich von Tunesien gelegenen Insel Lampedusa etwa 8.500 Menschen in Booten ein.

(afp/red)