Japans Regierungspartei wählt am 14. September Nachfolger für Regierungschef Abe

Nach dem Rücktritt von Japans Regierungschef Shinzo Abe will die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) am 14. September seinen Nachfolger wählen. Eine Parlamentsabstimmung über den Kandidaten soll am 16. September folgen, wie ein Vertreter der Partei am Mittwoch mitteilte. Als Favorit gilt Kabinettschef Yoshihide Suga, der am Mittwoch offiziell seine Kandidatur bekannt geben wollte. Der ehemalige Verteidigungsminister Shigeru Ishiba und der LDP-Fraktionsvorsitzende Fumio Kishida kündigten ebenfalls ihre Kandidaturen an.

Japans langjähriger Regierungschef Shinzo Abe hatte aus gesundheitlichen Gründen in der vergangenen Woche seinen Rücktritt angekündigt. Der 65-Jährige leidet an einer entzündlichen Darmerkrankung, die ihn bereits während seiner ersten Amtszeit im Jahr 2007 zu einem Rücktritt veranlasst hatte. Abe ist der am längsten amtierende Regierungschef in der Geschichte Japans.

In der Corona-Pandemie ist Abe in den Umfragen abgestürzt. Zwar verzeichnet Japan im internationalen Vergleich relativ wenige Infektionsfälle. Der Regierung werden aber Versäumnisse bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Krise vorgeworfen. (afp)