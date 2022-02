Katalonien hebt Impfpass-Pflicht auf – Österreich beendet Lockdown für Ungeimpfte

Mehrere europäische Länder lockern ihre Pandemie-Beschränkungen. In Barcelona muss man für den Zutritt zu den meisten öffentlichen Einrichtungen keinen Impfnachweis mehr vorlegen, und Österreich beendet seinen Lockdown für Ungeimpfte.

Die spanische Region Katalonien, in der auch Barcelona liegt, hat am vergangenen Freitag die Anforderungen für den Impfpass aufgehoben. Die Einwohner müssen keinen Impfnachweis mehr vorlegen, um Restaurants, Bars und Fitnessstudios zu betreten. Nachtclubs müssen jedoch geschlossen bleiben.



„Ich fühle mich erleichtert. Ein Gefühl des Aufatmens. Ich sehe, dass die Beschränkungen der letzten Monate teilweise aufgehoben werden.“ – Eduardo Abela, Student.

Die Regionalregierung beruft sich auf Gesundheitsexperten, die sagen, dass die obligatorischen Gesundheitspässe die Ausbreitung von Omikron nicht wirksam eingedämmt haben.

Die spanischen Behörden wollen künftig mit dem Virus wie bei Grippe oder Masern verfahren. Das heißt, dass man sich damit abfindet, dass es zu Infektionen kommen kann und die gefährdeten Personen besonders betreut. Das Gebot, im Freien Masken zu tragen, bleibt in Kraft.

„Um ehrlich zu sein, habe ich mich nicht an die Vorschrift gehalten, als das Tragen von Gesichtsmasken im Freien vorgeschrieben wurde. Alle, die eine Geldstrafe erhielten, wurden später von der Regierung begnadigt.“ – Dasha Catafal, Finanzberaterin

In der Zwischenzeit kündigt Österreich an, ab Montag, den 31. Januar, den Lockdown für Ungeimpfte aufzuheben.

„Und gleichzeitig beobachten wir, dass die Kapazität der Intensivbetten in den Krankenhäusern in Österreich stabil bleibt. Und deshalb wird die Sperre für die Ungeimpften am kommenden Montag enden.“ – Karl Nehammer, österreichischer Bundeskanzler.

Der Lockdown für die Ungeimpften begann Mitte November. Ungeimpfte durften ihre Wohnungen nicht verlassen, außer um lebensnotwendige Dinge zu kaufen oder um zu arbeiten.

„Wenn die Lage so stabil bleibt wie jetzt und die Infektionszahlen zurückgehen, sind wir auf dem richtigen Weg, die Beschränkungen aufzuheben.“ – Karl Nehammer.

Aber auch nach dem Ende des Lockdowns ist es ungeimpften Einwohnern weiterhin untersagt, im Restaurant zu essen oder den Einzelhandel zu betreten.