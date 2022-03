Keine Lust auf Brexit-Ärger: Die Iren umschiffen Grossbritannien

Die „Cap Finistere“ der Brittany Ferries am 27. Januar 2021 im Hafen von Rosslare im Südosten Irlands. Sie hat ihre Tour nach Cherbourg in Frankreich begonnen. Irland baut seit dem Brexit direkte Schifffahrtsrouten zum europäischen Festland aus und sucht nach neuen Wegen in die EU, um die an den britischen Grenzen befürchteten Frachtstaus zu umgehen. Foto: PAUL FAITH/AFP via Getty Images