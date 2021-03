Kerngesunde 39-jährige Mutter stirbt nach zweiter Dosis des Moderna-Impfstoffs

Nach dem Tod einer 39-jährigen Mutter kurz nach der Impfung mit dem Moderna-Impfstoff warnen offizielle Stellen vor voreiligen Schlüssen. Die Familie allerdings glaubt an einen Zusammenhang.

Die 39-jährige Kassidi Kurill aus dem US-Bundessaat Utah starb am 5. Februar, vier Tage nachdem sie die zweite Dosis des COVID-19-Impfstoffs der Firma Moderna erhalten hatte. Die alleinerziehende Mutter hinterlässt eine 9-jährige Tochter.

Ihre Familie glaubt, dass ihr Tod in direktem Zusammenhang mit dem Impfstoff stehen könnte. Ihr Vater Alfred Hawley sagte dem lokalen Nachrichtensender KUTV, dass sie „kerngesund“ war und keine Grunderkrankungen hatte. Die OP-Technikerin, die für plastische Chirurgen arbeitete, habe „mehr Energie“ als die meisten Menschen um sie herum gehabt und sei eine glückliche Person gewesen.

Laut ihres Vaters zeigte Kurill Symptome unmittelbar nach der Injektion des Vakzins. Sie verspürte zunächst Schmerzen an der Stelle des Einstichs, konnte nicht urinieren, hatte Kopfschmerzen und verspürte Übelkeit.

Am Morgen des 4. Februar wachte Hawley durch die Hilferufe seiner Tochter auf. Sie hatte Herzrasen und das Gefühl, „in die Notaufnahme zu müssen“. In der Notaufnahme wurde sie weniger verständlich und begann, sich zu übergeben. Am Abend wurde sie dann in ein Notfallzentrum gebracht.

Dort erklärte man, sie sei sehr, sehr krank und dass ihre Leber nicht funktioniere. Die Ärzte versuchten, sie für eine Transplantation vorzubereiten, aber ihr Zustand verschlechterte sich. Am Morgen des nächsten Tages konnte sie nicht mehr sprechen. Da die Lebertransplantation nicht durchgeführt werden konnte, ging es ihr immer schlechter und sie verstarb schließlich. Ein Autopsiebericht wird erwartet.

Untersuchungen abwarten

Medizin-Experten warnen die Öffentlichkeit vor voreiligen Schlüssen und weisen darauf hin, dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass die Impfung zum Tod führen kann.

Dr. Erik Christensen, leitender Gerichtsmediziner des Gesundheitsministeriums von Utah, sagte „Fox News“, dass die zweite Dosis des Impfstoffs und ihr Tod nur „zeitlich verbunden“ gewesen seien. Es gebe keine Beweise einer Korrelation zwischen beidem.

Laut Christensen seien Nebenwirkungen wie fieberähnliche Symptome zu erwarten. Wie ein Individuum auf den Impfstoff reagiere, würde letztendlich durch seine Biologie bestimmt.

Todesfälle nach den Impfungen seien es wert, untersucht zu werden. Bis die Gesundheitsbeamten Ergebnisse hätten, wäre aber alles nur „Spekulation.“

Bei „KUTV“ erklärte er, dass es sehr selten vorkomme, einen Impfstoff als Todesursache nachzuweisen. Der einzige Fall wäre eine Anaphylaxie – wenn eine Person fast unmittelbar nach der Injektion sterbe.

Bei Fox News erklärte das Gesundheitsministerium von Utah, dass es jedem Bericht über einen Todesfall nachgehe, um zu erfahren, was passiert ist und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder nicht. Berichte, die Anlass zur Sorge geben, würden überprüft und wissenschaftlich untersucht.

USA: Bislang 1.637 Todesfälle nach Impfung

In der VAERS-Datenbank sind vier Todesfälle für Utah erfasst. Einer entspricht dem Alter Kurills, während die anderen drei über 80 Jahre alt waren.

Die Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erklärt auf ihrer Website: „Bis heute, hat VAERS bei den Todesursachen keine Muster erkannt, die auf Sicherheitsprobleme mit COVID-19-Impfstoffen hinweisen.“

Die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde verlangt, dass Impfanbieter alle Todesfälle nach einer COVID-Impfung an das Vaccine Adverse Report System (VAERS) melden, das 1990 eingerichtet wurde, um unvorhergesehene Reaktionen auf Impfstoffe zu erfassen.

Mit Stand vom 12. März haben mehr als eine halbe Million Menschen in Utah die erste Impfdosis erhalten; 339.743 sind vollständig geimpft worden, so die Zahlen von coronavirus.utah.gov. Die Bevölkerung Utahs beträgt etwa 3,3 Millionen Menschen.

Auf Anfrage der Epoch Times teilte das CDC der USA mit, dass bis zum 8. März mehr als 92 Millionen Dosen mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 verabreicht wurden. 1.637 Todesfälle wurden nach Verabreichung der Impfung verzeichnet.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: 39-Year-Old Mother Dies After 2nd Dose of Moderna Vaccine: Family und Medical Examiner Not Jumping to Conclusions After Utah Mom Dies Following COVID-19 Vaccination (deutsche Bearbeitung von mk)

