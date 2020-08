Trotz Russel Crowe: Kino-Neustart in den USA fällt verhalten aus

Die zaghafte Wiedereröffnung von Kinos in den USA hat den Betreibern vergleichsweise bescheidene Erträge in die Kassen gespült. Zwar war das vergangene Wochenende das erste seit Ausbruch der Corona-Krise Mitte März, an dem die Ticketverkäufe die Marke von fünf Millionen Dollar überstiegen, wie die Branchen-Website „Box Office Mojo“ berichtete. Demnach nahmen die Kinobesitzer 6,6 Millionen Dollar (knapp 5,6 Millionen Euro) ein. Normalerweise sind es aber gut 100 Millionen Dollar pro Wochenende.

Mit „Unhinged“ mit Hollywoodstar Russel Crowe in der Rolle eines Autofahrers außer Kontrolle wurde dabei erstmals wieder ein groß produzierter Streifen auf der Leinwand gezeigt; in Deutschland war der Film bereits Mitte Juli in die Kinos gekommen. In den USA hatte der Kino-Branchenführer AMC vergangene Woche das Ende der coronabedingten Zwangspause eingeläutet und zunächst 100 Häuser wiedereröffnet. In den kommenden zwei Wochen sollen 300 weitere folgen. Konkurrent Regal öffnete ebenfalls wieder Kinos für das Publikum, nannte aber keine genauen Zahlen.

In mehreren bevölkerungsreichen Bundesstaaten, darunter Kalifornien, New York und New Jersey, haben die Behörden für die Kino-Wiedereröffnungen aber noch kein grünes Licht gegeben. Außerdem sind die USA weiter stark von der Coronavirus-Pandemie betroffen – derzeit werden mehr als 40.000 Neuinfektionen pro Tag registriert.

Der Kinobesitzerverband National Association of Theatre Owners hat deshalb strenge Schutzmaßnahmen für insgesamt 2600 Kinos mit rund 30.000 Sälen vorgegeben – darunter auch eine Maskenpflicht und ein Belüftungssystem. Das vergangene Wochenende zeigt laut dem Branchenspezialisten Exhibitor Relations indes, dass viele US-Kinogänger vor dem Besuch räumlich geschlossener Kinos derzeit noch zurückschrecken: Die fünf meistbesuchten Kinos waren allesamt entweder Auto- oder Freiluftkinos. (afp)

Lesen Sie auch „Tenet“: Nolans futuristischer Agententhriller – komplexe Handlung und gut gekleidete Männer

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]