Klage gegen Pence: Er soll Wahl kippen | Klage in Georgia fordert forensische Überprüfung

Rep. Klage gegen Pence: Er soll Wahl kippen

Ein republikanischer Abgeordneter aus Texas klagt den US-Vizepräsidenten Mike Pence an. In der Klageschrift soll das Gericht Pence am 6. Januar, in der gemeinsamen Kongress-Sitzung, die sogenannte „ausschließliche Befugnis“ erteilen.

Am Sonntag, dem 27. Dezember, reichte der Abgeordnete Louie Gohmert aus Texas eine Klage gegen den US-Vizepräsidenten Mike Pence ein. Der Klage schlossen sich alle republikanischen „duellierenden Wahlmänner“ aus Arizona an, darunter auch Kelli Ward.

Dies ist ein Versuch, das Wahlergebnis 9 Tage vor der gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses aufzuheben. Der Kongress wird am 6. Januar tagen. Dann zählt er die Wahlmännerstimmen und ernennt den offiziellen Präsidenten und Vizepräsidenten.

Nach dem Wahlgesetz “Electoral Count Act” von 1887 leitet der Vizepräsident die Sitzung. Und das wäre in dem Fall, Mike Pence. Die Klage richtet sich formell gegen Pence. Doch eigentlich soll sie bewirken, dass ein Bundesrichter das Wahlgesetz von 1887 für nichtig erklärt. Denn dieses Gesetz schränkt die Autorität von Pence ein und seine Befugnis, die Auszählung nach seinem „alleinigen Ermessen“ zu bestimmen.

Sollte das Gesetz aufgehoben werden, würde Pence am 6. Januar die „ausschließliche Befugnis“ erhalten, zu entscheiden, welche Stimmen ausgezählt werden sollten. Dies könnte die Wahl zugunsten von US-Präsident Donald Trump kippen.

In den Schlüsselstaaten gibt es „duellierende“ Wahlmänner. Für Kläger Gohmert ist das der Grund dem Vizepräsidenten Befugnisse zur Entscheidung zu erteilen. Entscheiden, wie in dieser Situation vorgegangen werden soll. Sollte Pence diese Autorität erhalten, könnte er die republikanischen Wahlmänner auswählen, die ihre Stimmen für Trump abgeben.

Diese Macht erhält der Vizepräsident durch den zwölften Zusatzartikel der US-Verfassung. Laut der Klage würde es falsch sein, wenn Pence die Ergebnisse des Electoral College und somit den Sieg Joe Bidens zertifiziert. Der Grund sind die zahlreichen Betrugsvorwürfe und Unstimmigkeiten bei der US-Wahl im November.

Trump: US-Justizministerium und FBI sollten sich schämen

Trump kritisiert das Justizministerium und das FBI. Der Präsident sagt, trotz der Beweise hätten sie nichts gegen den mutmaßlichen Wahlbetrug bei der Präsidentschaftswahl 2020 unternommen.

Präsident Trump twitterte am Samstag, dem 26. Dezember:

Das ‚Justiz‘-Ministerium und das FBI haben nichts gegen den Wahlbetrug bei der Präsidentschaftswahl 2020 getan, den größten Betrug in der Geschichte unserer Nation, und das, trotz überwältigender Beweise.“

Er fährt fort: „Das wird in die Geschichte eingehen.“

Hier scheint die Kritik an dem ehemaligen US-Justizminister William Barr durch. Dieser trat am 23. Dezember zurück. Während seiner Amtszeit sah er keinen Handlungsbedarf zum Wahlbetrug, wie z. B. einen Sonderermittler zu ernennen.

„Hätte ich gedacht, ein Sonderermittler wäre in dieser Phase das richtige Werkzeug und angemessen gewesen, hätte ich einen ernannt, doch das habe ich nicht. Und das werde ich auch nicht.“ – William Barr, Ehemaliger US-Justizminister.

Barr sagte, er stehe zu seiner Aussage von Anfang Dezember. Damals sagte er der „Associated Press“: „Bis heute haben wir keinen Betrug in einem Ausmaß gesehen, der das Ergebnis der Wahl hätte beeinflussen können.“

Doch Trumps Rechtsteam beklagt, keiner ihrer Zeugen sei vom Justizministerium befragt worden. Und das Ministerium hätte auch keine Wahlmaschinen überprüft.

Was das FBI anbelangt, so sagte ein Whistleblower der US-Postbehörde: Sie seien mehr daran interessiert, gegen ihn zu ermitteln als seinen Zeugenbericht zu untersuchen. Jesse Morgan gab eine eidesstattliche Erklärung ab. Darin gab er an, mindestens 140.000 Stimmzettel seien über die Grenzen der Bundesstaaten geschmuggelt worden. In einem Interview mit „Fox News“ sagte er, das FBI schikaniere seine Familie.

Ich habe ihnen dies alles erzählt und gedacht: ‚Super, jetzt geht's vorwärts'…doch stattdessen belästigen sie meine Familie und versuchen herauszufinden, wie ich ins Fernsehen gekommen bin." Statt die Stimmzettel zu untersuchen, wollen sie untersuchen, ob jemand von der republikanischen Partei mich bezahlt." – Jesse Morgan, Lieferant der US-Postbehörde.



In seinem Tweet deutete Trump auch an, dass er bei der Kundgebung am 6. Januar in Washington dabei sein würde. Obwohl es seit der Wahl zwei große Kundgebungen in der Hauptstadt gab, ist dies die erste, die der Präsident offen befürwortet und seine Unterstützer ermutigt, daran teilzunehmen.

Klage in Georgia fordert forensische Überprüfung der Stimmzettel

Eine Anklage in Fulton County fordert, dass die in der Wahlnacht ausgezählten Stimmzettel forensisch überprüft werden sollen, und zwar von einem unabhängigen Team. Die Überprüfung soll zeigen, ob die Stimmzettel echt oder falsch sind.

Das Büro des Staatssekretärs von Georgia und andere weisen den „Wahlbetrug“ mitsamt ihrer Beweislage zurück. Das betrifft auch dieses Video. Es zeigt, wie Beamte in der Wahlnacht Stimmzettel in Fulton County auszählten, alles unbeaufsichtigt. Das Video wirft Fragen auf. Fragen, deren Antworten zu finden sich eine Bürgergruppe von Georgia angenommen hat.

Garland Favorito, IT-Fachmann und Mitbegründer von „VoterGA“:

Wir haben neun Wähler aus Georgia, die […] sehr verärgert über dieses illegale Scannen von Stimmzetteln sind. Wir wollen also die Stimmzettel überprüfen. Auf diese Weise wird sichergestellt, ob wirklich einige von ihnen in Fulton County falsch sind oder nicht.“

Sie bitten den Obersten Gerichtshof von Fulton um eine einstweilige Verfügung. Dadurch wäre es ihnen erlaubt den Stapel von Stimmzetteln, der im Video unbeaufsichtigt ausgezählt wurde, forensisch zu überprüfen. Die Technologie dazu stellt der Erfinder Jovan Pulitzer. Er sagte:

…diese Linien auf dem Stimmzettel sind die Norm. Lange bevor es in einen Computer geht und etwas Digitales wird, hat der Wähler seine Wahl ausgedrückt. Deshalb suchen wir nach den Fehlern. Aber das ist nicht alles, wonach wir suchen. Zunächst einmal die Falte. Wenn man es forensisch betrachtet, sieht man das ganze Papier gebrochen, man sieht die Linien gebrochen.“

Pulitzer erfand den QR-Code „Scan to Connect“ und half dabei die „dial-up“ Internetverbindungen voranzubringen. So wie der Erfinder in der Wahlnacht sah, wie die Zahl der Stimmzettel für Biden in die Höhe schnellte und dann als Zeugen von vielen Briefwahlstimmen ohne Falten berichteten…, das war der Moment, wo ihm die Idee kam. Die Idee eine Technologie zu entwickeln, mit der durch einen forensischen Scan, die Echtheit eines Stimmzettels überprüft werden kann.



Wussten Sie, dass man auf forensischer Ebene definitiv erkennen kann, ob ein Papier in den USA oder in China hergestellt wurde? Die Zusammensetzung, die Tinte und selbst die Fasern sind unterschiedlich. Unsere Systeme sind in der Lage, jedes dieser Merkmale zu erkennen. Doch im Endeffekt, unabhängig davon, auf welcher Seite man steht: Es geht nicht mehr um den Präsidenten [oder die] Parteien. Es geht nur noch um Sie, als Bürger. Wird Ihre Stimme in Zukunft zählen?“ – Jovan Pulitzer, Erfinder.

Die Untersuchung der Falten ist Teil der forensischen Überprüfung. Laut Pulitzer kann die Technologie auch die Art der Tinte erkennen, die bei der Beschriftung des Stimmzettels verwendet wurde.

„Sie alle sind einmalig. Doch diejenigen, die von einer Maschine gemacht wurden, stechen heraus, weil die Druckdynamik völlig anders ist. […] Hier ist ein gefälschter Schnörkel eines Computers. Auch wenn man versucht, mit einem Computer gefälschte Schnörkel zu erzeugen, wie hier rechts, würde man immer noch die Spuren der Werkzeuge, des einfachen Druckmechanismus sehen. Das alles kann leicht entschlüsselt werden.“ – Jovan Pulitzer, Erfinder.

Derzeit arbeitet Pulitzer mit Anwälten zusammen. Ihr Ziel ist es, diese forensischen Scans in vielen der umstrittenen Staaten durchzuführen. Denn dort besteht die Vermutung, dass mutmaßlich falsche Stimmzettel gezählt wurden. Der erste Schritt muss jedoch in Georgia passieren.

„Wir hoffen, dass wir das am Dienstag oder Mittwoch erledigen können. Es sei denn, der Landkreis oder das Gericht blockieren es“, sagt Garland Favorito, IT-Fachmann und Mitbegründer von „VoterGA“.

Der IT-Fachmann kündigte auch an, sollte das Gericht den Fall abweisen, seien sie bereit, den ganzen Weg bis zum höchsten Gericht zu gehen.

Auftakt zur Bustour von „Marsch für Trump“

Am vergangenen Wochenende startete in Südkalifornien eine Bustour zur Unterstützung des US-Präsidenten Donald Trump. Die Teilnehmer fordern die Aufklärung der Wahlbetrugsvorwürfe.

Am Sonntag, dem 27. Dezember, startete in Las Vegas die Bustour „Marsch für Trump“. Sie wird elf Tage dauern und in 12 Städten im ganzen Land Halt machen. Der nächste Stopp ist Pasadena in Kalifornien.

Ich bin davon überzeugt, dass Donald Trump weiterhin der Mann Gottes ist. Ich möchte den Menschen Hoffnung geben. Ich glaube nicht, dass Joe Biden die Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Deswegen werden wir einfach weiter kämpfen, weiter beten, weiter reisen und alles tun, was wir können, um für diesen Präsidenten zu kämpfen. Denn letztendlich kämpfe ich für Präsident Trump, weil er für Menschen wie mich und Menschen wie Sie kämpft. Er gibt uns eine Stimme“, so Greg Locke, Pastor aus Tennessee, Nashville.

Kylie Kremer, Geschäftsführerin von “Women for America First”, hat den Marsch organisiert. Der Frauenverband war bereits bei den letzten beiden Kundgebungen in Washington federführend. Sie erfuhren von Menschen in Kalifornien, dass sie über die Unregelmäßigkeiten bei der Wahl besorgt sind, und wollen mit ihrer Aktion sicherstellen, dass alle Stimmen gehört werden.

„Wenn wir das zulassen, was gerade mit der Wahl passiert, mit den Dominion-Wahlmaschinen, mit dem übergreifenden Wahlbetrug, dann erschüttern wir wirklich die Grundfeste unseres Landes. Wir glauben an freie und faire Wahlen in den USA und dass jeder Bürger das Recht hat, wählen zu gehen. Wenn man eine illegale Stimme zählt, entzieht man einer legalen Stimme das Wahlrecht. Es geht also um die Integrität der Wahlen, wir fordern Transparenz und dass alle diese Stimmen überprüft werden“, hofft Geschäftsführerin Kremer.

Wir werden alle zusammenkommen und […] unser Land zurückerobern und nicht zulassen, dass diese bösen Leute… diese bösen Globalisten […] und die KP Chinas uns unser Land nehmen. Schande über die KPC für das, was sie getan hat“, ist sich die Organisatorin von “Marsch für Trump”, Jennifer Lawrence, im Klaren.

„Wir glauben, dass gerade jetzt, wenn unsere verfassungsmäßigen Rechte in Amerika infrage gestellt und angegriffen werden, jemand reagieren muss. Ich bin hier als ein Mann Gottes, als Pastor, um zu versuchen, die Kirchen aufzuwecken, denn wo die Kirche hingeht, dahin geht auch die Nation. Und die Kirche sollte sich bewegen, sie sollte laut werden und ihren Mann stehen. Und wenn die Kirchen, die in ganz Amerika geschlossen wurden, öffnen und sich gegen diese verfassungswidrigen Verfügungen wehren, würden sie den Geschäftsleuten den Mut geben, genau das Gleiche zu tun. Wir können einen Schneeballeffekt auslösen, der dieses Land retten kann“, versichert Pastor Brian Gibson aus Kentucky.

Die Tour endet voraussichtlich am 6. Januar mit einer großen Kundgebung in Washington.