Klimaaktivisten verhüllen Haus von Premier Sunak mit schwarzem Stoff

Greenpeace ist unzufrieden mit der Klimapolitik der britischen Regierung. Deswegen wollten Aktivisten ein Zeichen setzen – bei Rishi Sunak. Dieser sei ein „Brandstifter“.

Aus Protest gegen die Klimapolitik der britischen Regierung haben Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace am Donnerstag ein Haus von Premierminister Rishi Sunak mit schwarzem Stoff verhängt.

„Wir brauchen dringend einen Premierminister, der sich für das Klima einsetzt und kein Brandstifter ist“, erklärte der Greenpeace-Klimabeauftragte Philip Evans. Während Waldbrände und Überschwemmungen nach Ansicht der Organisation weltweit für Zerstörungen sorgen, setze sich Sunak „für eine massive Ausweitung von Öl- und Gasbohrungen“ ein.

Anfang der Woche hatte der Regierungschef grünes Licht für Hunderte neue Öl- und Gaslizenzen in der Nordsee gegeben. Das befeuerte den Ärger der Umweltschützer.

Laut Angaben der lokalen Polizei ist niemand in das Haus von Sunak eingedrungen. Rishi Sunak ist momentan mit seiner Familie im Urlaub in Kalifornien (USA). Der stellvertretende Premierminister Oliver Dowden kommentierte die Aktion für das britische Medienunternehmen BBC. „Ich glaube, dass das britische Volk diese dummen Stunts satthat.“

Auf von Greenpeace veröffentlichten Videos und Fotos waren vier Aktivisten zu sehen. Sie kletterten auf das Dach von Sunaks Haus in dessen Wahlkreis im nordenglischen Richmond, North Yorkshire. Von dort entfalteten sie einen rund 200 Quadratmeter großen „ölschwarzen Stoff“, der eine Seite des Herrenhauses bedeckte.

Zwei weitere Aktivisten entrollten im Vorgarten ein Transparent mit der Aufschrift „Rishi Sunak – Ölprofite oder unsere Zukunft“.

🚨BREAKING: Climbers are on the roof of Rishi Sunak’s mansion draping it in 200 metres of oily-black fabric to drive home the dangerous consequences of a new drilling frenzy.#StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/oeb36Wi2QU

— Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) August 3, 2023