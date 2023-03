Kreml-Sprecher: USA heizen Ukraine-Konflikt an

Auch beim chinesischen Staatsbesuch in Moskau beschuldigt der Kreml den Westen, für die Eskalation in der Ukraine verantwortlich zu sein.

Am ersten Tag des Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Moskau hat der Kreml Washington vorgeworfen, den Konflikt in der Ukraine zu schüren. „Die USA halten an ihrer Position fest, die darauf abzielt, den Konflikt anzuheizen, Hindernisse für das Abflauen der Intensität der Kämpfe zu schaffen und die Waffenlieferungen an die Ukraine fortzusetzen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag vor Journalisten.

Der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Staatschef werden bei Gesprächen in Moskau die Vorschläge Pekings zur Lösung des Ukraine-Konflikts erörtern, teilte der Kreml weiter mit. Die „in Pekings Plan für die Ukraine aufgeworfenen Fragen“ würden bei den Verhandlungen „auf die eine oder andere Weise zur Sprache kommen“, sagte Peskow. Putin werde die russische Position „umfassend erläutern“.

Chinas Präsident war am Montag (20. März) zu einem Staatsbesuch in Moskau eingetroffen. Bei dem Treffen wollen Xi und Putin nach russischen Angaben eine „neue Ära“ der bilateralen Beziehungen einläuten. Peking hatte kürzlich einen Friedensplan für den Ukraine-Konflikt vorgelegt. (AFP/mf)