Kreml: Untersuchung zu Nawalnys Todesumständen weiter „im Gange“

„Für den Moment wurden die Ergebnisse noch nicht veröffentlicht und sind nicht bekannt“, fügte Dmitri Peskow hinzu.

Nawalny, ein prominenter Widersacher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, war nach Angaben der russischen Strafvollzugsbehörde am Freitag in einem Straflager am Polarkreis im Alter von 47 Jahren plötzlich gestorben. Westliche Staats- und Regierungschefs, darunter US-Präsident Joe Biden, machten Putin für den Tod verantwortlich.

Kreml-Sprecher Peskow sagte, es sei „absolut unangemessen“ unter diesen Bedingungen und in Ermangelung von Informationen „solche abscheulichen Aussagen“ zu treffen. Auf den Verbleib von Nawalnys Leichnam angesprochen, betonte Peskow, er könne nicht sagen, wann dieser der Familie übergeben werde. Dies sei keine Angelegenheit der Präsidialverwaltung.

Nawalnys Familienangehörigen war am Montag den dritten Tag in Folge der Zugang zu dessen Leichnam verweigert worden. Nawalnys Team warf den russischen Behörden vor, den Oppositionspolitiker umgebracht zu haben und nun die Spuren verwischen zu wollen. (afp)