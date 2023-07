Krim: Russischer Gouverneur lässt Menschen nach Großexplosion evakuieren

Ein russisches Kriegsschiff in der Nähe der Kertsch-Brücke, die das russische Festland mit der Krim verbindet. Foto: STRINGER/AFP über Getty Images

Der russische Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, teilte am Mittwoch im Onlinedienst Telegram mit, dass er die Evakuierung von tausenden Zivilisten angeordnet hat.

Auf einem Militärgelände im Osten der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist nach Behördenangaben ein Feuer ausgebrochen. Wie der russische Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, am Mittwoch im Onlinedienst Telegram mitteilte, wurde die Evakuierung von tausenden Zivilisten angeordnet.

„Die vorübergehende Evakuierung der Bewohner von vier an das Militärgelände im Bezirk Kirow grenzende Ortschaften ist geplant“, erklärte Aksjonow. „Das sind mehr als 2.000 Menschen.“

Auf der besetzen Krim brennt ein russisches Munitionsdepot. Explosionen und sekundärexplosionen sind zu hören pic.twitter.com/gvgCFW2Mky — Andy Schneider (@AndySch64494719) July 19, 2023

Die den Sicherheitsdiensten nahestehenden russischen Onlinemedien „Mash“ und „Baza“ berichteten, dass Detonationen zu hören seien. Den Angaben von „Mash“ zufolge steht ein Munitionslager in Flammen. Bisher haben die russischen Behörden keine Angaben zur Ursache des Brands gemacht und auch keine Explosionen von Munition bestätigt.

Aksjonow erklärte, wegen des Feuers werde die Autobahn zwischen dem Hafen von Kertsch im Osten der Krim und der Stadt Sewastopol im Südwesten der Halbinsel gesperrt.

Seit Beginn der Offensive in der Ukraine im Februar 2022 ist die Krim-Halbinsel regelmäßig das Ziel von Angriffen. Am Montag hatte es einen ukrainischen Angriff auf die symbolisch und strategisch wichtige Brücke zwischen Russland und der Krim-Halbinsel gegeben. Damit wurde die Brücke zum zweiten Mal in zehn Monaten beschädigt. (afp)