Maas warnt vor Behinderung des UN-Menschenrechtsrats durch einzelne Mitglieder

Bundesaußenminister Heiko Maas bei einer Pressekonferenz in Berlin am 3. November 2020. Foto: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat vor einer Behinderung der Arbeit des UN-Menschenrechtsrats durch einzelne Mitgliedstaaten gewarnt. „Unterschiedliche kulturelle Hintergründe oder nationale Sichtweisen können kein Vorwand dafür sein, dass Mitgliedstaaten die Arbeit des Rates behindern“, sagte Maas laut dem vom Auswärtigen Amt veröffentlichten Text einer Videobotschaft an das UN-Gremium am Montag (22. Februar). Er begrüßte zugleich die angekündigte Rückkehr der USA in den Rat.

Lesen Sie auch Guterres: Pandemie darf kein Vorwand für Vorgehen gegen Andersdenkende sein

Der 2006 geschaffene UN-Menschenrechtsrat untersucht Verstöße gegen die Menschenrechte und macht Lösungsvorschläge. Er steht seit längerem in der Kritik, weil unter den Mitgliedstaaten auch Länder sind, in denen die Menschenrechte kaum geachtet werden, darunter China.

Maas verteidigte am Montag die Zusammensetzung des Rates: „Unterschiedliche Sichtweisen befeuern Debatten und führen zu besseren Ergebnissen.“ Allerdings dürften die unterschiedlichen Standpunkte nicht zu einer Behinderung des Rates führen.

Deshalb müsse der Rat stets klar Stellung beziehen, etwa zur „willkürlichen Internierung ethnischer Minderheiten wie der Uiguren in Xinjiang“ oder zu „Chinas hartem Vorgehen gegen bürgerliche Freiheitsrechte in Hongkong“.

Als weitere Beispiele nannte Maas den Militärputsch in Myanmar, Eingriffe in bürgerliche Freiheitsrechte in Nordkorea und Syrien sowie Einschränkungen der Zivilgesellschaft im Iran und in Venezuela. „Und wir werden nicht schweigen, wenn friedlich Demonstrierende und führende Vertreter der Opposition angegriffen und eingesperrt werden, wie es in Belarus oder Russland geschieht“, fügte er hinzu.

Der Minister sieht das UN-Gremium durch den Klimawandel, die Corona-Pandemie und die Digitalisierung vor neuen Herausforderungen und sprach sich deshalb für eine Stärkung der „Menschenrechtsarchitektur der Vereinten Nationen“ aus.

Deutschland werde in diesem Zusammenhang seine freiwilligen Beiträge an das UN-Menschenrechtsbüro (OHCHR) um fast 50 Prozent auf 11,5 Millionen Dollar (9,5 Millionen Euro) aufstocken, kündigte er an. Zudem habe die Bundesregierung ein Programm ins Leben gerufen, mit dem Kurzaufenthalte für Menschenrechtsverteidiger in Deutschland und anderen Ländern gefördert werden. (afp/sza)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!