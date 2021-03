Macron gibt geheimes Archivmaterial zu Algerien-Krieg frei

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron gibt am 2. Oktober 2020 zum Abschluss des ersten Tages eines Gipfels der Europäischen Union (EU) im Gebäude des Europäischen Rates in Brüssel eine Pressekonferenz. Foto: OLIVIER HOSLET/POOL/AFP über Getty Images

Frankreich gibt geheimes Archivmaterial vor allem zum Algerien-Krieg frei. Präsident Emmanuel Macron ordnete am Dienstag an, mehr als 50 Jahre alte Dokumente zugänglich zu machen, wie das Präsidialbüro in Paris mitteilte.

Macron folgt damit Empfehlungen des Historikers Benjamin Stora. Dieser hatte dem Präsidenten im Januar zu größerer Offenheit über jahrzehntelang verheimlichte Gräueltaten im Algerien-Krieg von 1954 bis 1962 geraten.

Die bisher als geheim eingestuften Dokumente betreffen „vor allem den Algerienkrieg“, wie es aus dem Präsidialbüro hieß. Sie umfassen Dossiers bis zum Jahr 1970.

Anfang März hatte Macron bereits ein Kriegsverbrechen seines Landes anerkannt. Er räumte erstmals offiziell die Folter und Ermordung des algerische Rechtsanwalts und Unabhängigkeitskämpfers Ali Boumendjel durch die französische Armee im Jahr 1957 ein. (afp)

