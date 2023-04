NATO-Generalsekretär Stoltenberg überraschend in Kiew eingetroffen

Foto: KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images

Ohne jegliche Vorankündigung ist NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in die Ukraine gereist.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist am Donnerstagmorgen zu einem unangekündigten Besuch in Kiew eingetroffen. Ein NATO-Vertreter bestätigte den ersten Besuch Stoltenbergs in der ukrainischen Hauptstadt seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Mehrere ukrainische Medien hatten zuvor Bilder von Stoltenberg im Zentrum Kiews veröffentlicht, auf denen er unter anderem vor einer Gedenkstätte für getötete ukrainische Soldaten zu sehen war.

Stoltenberg hatte im Februar gesagt, die NATO-Mitgliedstaaten seien sich einig, dass Kiew Mitglied des Bündnisses werden solle – er bezeichnete dies allerdings auch als „langfristige Perspektive“. Die NATO hatte der Ukraine bereits im Jahr 2008 eine Aufnahme in Aussicht gestellt.

Russland hatte seinen Angriff auf die Ukraine unter anderem mit dem Wunsch Kiews begründet, dem westlichen Verteidigungsbündnis beizutreten. (AFP/mf)