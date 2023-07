Mehr als 50 Tote bei Verkehrsunfall in Kenia

Diese Aufnahme aus einem AFPTV-Video vom 30. Juni 2023 zeigt das Wrack eines Fahrzeugs am Unfallort auf der Straße zwischen den Städten Kericho und Nakuru. Diese gilt auch als Autobahn. Foto von -/AFPTV/AFP via Getty Images

In Kenia gab es einen schweren Verkehrsunfall – es gab mindestens 52 Tote. 32 weitere wurden verletzt. Ursache ist ein Lkw, der in der Dunkelheit ins Schleudern kam.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Kenia mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen. 32 weitere Menschen wurden nach Angaben von Verkehrsminister Kipchumba Murkomen verletzt.

Verursacht wurde das Desaster von einem Lkw, der am Freitagabend an einer vielbefahrenen Kreuzung ins Schleudern geriet und gegen zahlreiche weitere Fahrzeuge, Verkaufsstände und Passanten krachte.

Verkehrsminister Murkomen sprach von einem „furchtbaren“ Unfall und kündigte eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen an der Kreuzung in Londiani im Westen des Landes an.

Unter anderem sollten Händler von den Straßenrändern verbannt werden, um derartige Unfälle in Zukunft zu vermeiden. Fernfahrer sollten zudem regelmäßige Pausen einlegen.

Schwere Unfälle kommen auf den kenianischen Straßen häufig vor. Nach Angaben der nationalen Verkehrsbehörde kamen im vergangenen Jahr in dem ostafrikanischen Land 4.690 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. (afp)