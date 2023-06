Millionenschäden nach Großbrand in niederländischem Industriegebiet: Ursache bleibt mysteriös

Das Besondere an dem Brand sei gewesen, dass sich das Feuer zeitweise auf ein Gebäude ausbreitete, das nicht mit dem Gebäude verbunden war, in dem der Brand ausgebrochen war. Es gab also zwei getrennte Brände. „Von diesem Moment an wurde die Aufgabe für uns noch komplizierter. Wir mussten die knappen Einheiten verteilen“, so der Feuerwehrchef.

„Sie haben versucht, das Feuer an dem Teil zu stoppen, der zu diesem Zeitpunkt brannte“, so Zuidijk weiter. „Aber sie waren mit einer sehr schnellen Brandausbreitung und vielen Explosionen konfrontiert. Dadurch war es zu unsicher, sich in der Nähe des Feuers aufzuhalten. Deshalb wurde beschlossen, sich zurückzuziehen, vor allem zu ihrer eigenen Sicherheit“, ergänzt der Feuerwehrchef.