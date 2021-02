Mindestens drei Tote durch Flutwelle nach Gletscherabbruch in Indien

Polizisten bereiten sich in Srinagar im Bundesstaat Uttarakhand am 7. Februar 2021 auf einen Einsatz vor, nachdem ein Gletscher im Distrikt Chamoli weggebrochen war. Ein Teil des Himalaya-Gletschers brach am 7. Februar in einen indischen Fluss ab und verursachte riesige Sturzfluten. Diese durchbrachen einen Damm, spülten Brücken und Straßen weg. Foto: -/AFP via Getty Images