Mit einer Dienstreise aus China begann die Verbreitung des Coronavirus

Vor einem Jahr hat das Coronavirus Deutschland erreicht: Eine aus Shanghai nach München gereiste chinesische Mitarbeiterin des Autozulieferers Webasto schleppte unerkannt die Infektion ins Land. Der Webasto-Fall konnte schnell eingedämmt werden – die Pandemie aber nicht verhindert werden. Daten aus der Anfangszeit:

27. JANUAR 2020

Das Gesundheitsamt Starnberg bekommt vormittags die Information, dass die nach Shanghai zurückgekehrte Frau am Coronavirus erkrankt ist. Vom 20. bis 22. Januar war sie in der Webasto-Zentrale in Stockdorf im Münchner Süden, sie hatte keine Krankheitssymptome. Noch am Abend wird der erste deutsche Kollege der Frau positiv getestet – der erste bestätigte Fall in Deutschland. Der Mann kommt in München ins Krankenhaus.

28. JANUAR

Im Tagesverlauf gibt es drei weitere bestätigte Fälle. Kontaktlisten der Betroffenen gehen an das Gesundheitsamt. Webasto schließt zunächst bis zum 2. Februar die Zentrale und verhängt für alle Mitarbeiter einen Reisestopp.

29. JANUAR

Die Zahl der infizierten Mitarbeiter steigt auf sechs. Systematische Coronatests der Mitarbeiter in Stockdorf und bei den Kontaktpersonen beginnen.

31. JANUAR

Die Bundesregierung holt etwa hundert Menschen aus dem chinesischen Corona-Hotspot Wuhan. Sie kommen in Deutschland zunächst in Quarantäne.

1. FEBRUAR

Nach zwei weiteren Fällen verlängert Webasto die Standortschließung bis zum 11. Februar.

11. FEBRUAR

Die Weltgesundheitsorganisation legt für das neuartige Coronavirus den Namen auf Sars-CoV-2 fest. Die dadurch ausgelöste Krankheit benennt sie mit Covid-19.

12. FEBRUAR

Webasto öffnet seine Firmenzentrale wieder. Von den mehr als tausend Mitarbeitern wurden rund 180 auf das Coronavirus getestet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nennt es am selben Tag „aktuell noch nicht absehbar, ob sich aus einer regional begrenzten Epidemie in China eine weltweite Pandemie entwickelt oder nicht“.

13. FEBRUAR

Der erste erkrankte Webasto-Mitarbeiter kann das Krankenhaus wieder gesund verlassen.

18. FEBRUAR

Auch die in Shanghai im Krankenhaus behandelte Webasto-Mitarbeiterin kommt aus dem Krankenhaus, drei Wochen nach ihrer Einlieferung.

26. FEBRUAR

Auch in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen werden Fälle bestätigt. In Nordrhein-Westfalen steckten sich viele Menschen im Zusammenhang mit einer Karnevalssitzung im Kreis Heinsberg an.

27. FEBRUAR

Alle im Zusammenhang mit dem ersten Fall stehenden Webasto-Mitarbeiter sind inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

8. MÄRZ

Erstmals wird der Tod eines Deutschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus bestätigt – der Mann starb in Ägypten, wohin er einige Tage vorher geflogen war. Tags darauf werden aus Nordrhein-Westfalen zwei Todesfälle gemeldet. Seitdem starben mittlerweile mehr als 50.000 Menschen in Deutschland im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen.

11. MÄRZ

Die Weltgesundheitsorganisation ruft eine Pandemie aus. Diese dauert trotz weltweiter Eindämmungsbemühungen seitdem an. (afp)

