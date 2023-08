Musk droht Organisation zu verklagen, die Big Tech wegen Nutzer-Sperrung unter Druck setzt

Der von Elon Musk in X umbenannte Kurznachrichtendienst Twitter will gegen das Zentrum zur Bekämpfung von Hassrede im Netz (CCDH) vor Gericht ziehen.

Das Zentrum zur Bekämpfung von Hassrede im Netz (CCDH) behauptet, dass es unter Musks Führung eine Zunahme von Hass und Hetze auf der Plattform gebe.

„Durch die Wiederaufnahme von Frauenfeinden, Rassisten und Gewalttätern … breitet sich bei Twitter eine Welle des Hasses aus – insbesondere gegenüber Minderheiten“, schrieb CCDH in einem kürzlich erschienen Artikel.

Demnach habe Twitter versäumt, gegen 99 Prozent der verifizierten Konten vorzugehen, die „Hass“ verbreiteten.

Diese Behauptung beruht jedoch nach Aussage von X auf der Meldung eines einzigen Beitrags von 100 verifizierten Nutzern.

Musks Anwalt Alex Spiro verwarnte die Organisation im Vorwege schriftlich. Das Schreiben wurde am 31. Juli veröffentlicht.

„Die Behauptungen des CCDH in diesem Artikel sind falsch, irreführend oder beides, und sie werden durch nichts gestützt, was man glaubhaft als Forschung bezeichnen könnte“, so Spiro.

Die Anwältin des Zentrums nannte den Brief „lächerlich“: „Es trifft zwar zu, dass die CCDH die ‚500 Millionen Tweets‘, die Ihrer Behauptung nach täglich auf Twitter gepostet werden, nicht überprüft hat, aber das hat die CCDH auch nie behauptet“, schrieb die CCDH-Anwältin Roberta Kaplan.

Vorwurf: Verletzung der Nutzungsregeln

Für die tatsächlich eingereichte Klage wirft die X Corp. der CCDH vor, sie habe widerrechtlich auf Daten von Twitter zugegriffen. X sei durch die Berichte Schaden entstanden, weil Werbekunden abgesprungen seien.

Dem CCDH wird vorgeworfen, die Organisation habe in Verletzung der Nutzungsregeln größere Mengen von Tweets abgerufen. Zum anderen habe sie unrechtmäßig auf Daten zugegriffen, die einer Analysefirma zur Verfügung gestellt worden seien.

Elon Musk hatte Twitter im Oktober 2022 für rund 44 Milliarden Dollar (rund 40 Mrd Euro) gekauft.

Der Tech-Milliardär warf der vorherigen Twitter-Führung vor, konservative politische Ansichten unterdrückt zu haben, und versprach „absolute Redefreiheit“.

Musk und Twitter-Chefin Linda Yaccarino behaupten, die Verbreitung von Hassrede bei dem Dienst sei stark gesunken.

(Mit Material von Nachrichtenagenturen und The Epoch Times)