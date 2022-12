Nach Dringlichkeitsantrag: Oberster Gerichtshof stoppt Auslaufen von „Titel 42“

Von Ciudad Juarez, Mexiko aus gesehen: Ein US-Grenzschutzbeamter weist Einwanderer an, die am 19. Dezember 2022 den Rio Grande in El Paso, Texas, überquert hatten. Foto: John Moore/Getty Images

Der Oberste Gerichtshof der USA hat zugestimmt, das Auslaufen von „Titel 42“ auszusetzen, nachdem 19 Bundesstaaten einen Dringlichkeitsantrag auf Aussetzung gestellt hatten.

Der oberste Richter John Roberts hat die Entscheidung einer unteren Instanz, die „Titel 42“ am Mittwoch aufgehoben hätte, vorübergehend ausgesetzt. Er forderte einen „administrativen Aufschub“, der die Anordnung auf Eis legt, während die Richter den Antrag mehrerer Bundesstaaten prüfen.

Am Montag hatten Arizona, Louisiana, Texas und 16 weitere von Republikanern geführte Bundesstaaten einen Dringlichkeitsantrag eingereicht, in dem sie den Obersten Gerichtshof aufforderten, die Entscheidung der unteren Instanz zur Aufhebung von „Titel 42“ zu revidieren.

„Die Abschaffung von ‚Titel 42‘ wird leichtfertig und unnötig mehr Amerikaner und Migranten gefährden, indem sie die Katastrophe, die sich an unserer südlichen Grenze abspielt, noch verschlimmert“, sagte Arizonas Generalstaatsanwalt Mark Brnovich in einer Presseerklärung. „Es wird geschätzt, dass die Anzahl der illegalen Grenzübertritte von 7.000 auf bis zu 18.000 pro Tag ansteigt.“

Am 16. November hob der US-Bezirksrichter Emmet Sullivan in Washington, D.C., die Regelung auf, die es den Einwanderungsbehörden erlaubt, Migranten, die während eines gesundheitlichen Ausnahmezustands in die USA einreisen, schnell auszuweisen. Sullivan wurde 1994 von Präsident Bill Clinton zum Bundesrichter ernannt.

„Titel 42“ wurde von der Trump-Regierung im März 2020, zu Beginn der COVID-19-Pandemie, in Anspruch genommen.

Irreparabler Schaden

Letzten Monat versuchte die multistaatliche Koalition zu intervenieren, um den Staaten zu ermöglichen, die Regelung weiterhin anzuwenden. Als der Richter des Bezirksgerichts sich weigerte, über den Antrag zu entscheiden, legten die Staaten bei einem höheren Gericht Berufung ein, um die Entscheidung auszusetzen.

Am Freitag lehnte das US-Berufungsgericht für den District of Columbia den Interventionsantrag ab.

Die Koalition führt nun an, dass ohne eine Aussetzung ein „nicht wieder gutzumachender Schaden“ entstünde.

„Insbesondere die stark gestiegene Anzahl von Migranten, die sich aus dieser Beendigung ergibt, wird zwangsläufig die Kosten der Staaten für Strafverfolgung, Bildung und Gesundheitswesen erhöhen“, heißt es in dem Antrag.

„Die Wahrscheinlichkeit eines nicht wiedergutzumachenden Schadens für die Staaten wird durch die Tatsache unterstrichen, dass das US-Heimatschutzministerium 3 bis 4 Milliarden Dollar an Notfallmitteln beantragt hat, um die drohende Katastrophe zu bewältigen, die die Entscheidung des Bezirksgerichts auslösen wird“, heißt es in dem Dokument weiter.

Nach vorläufigen Daten des Zoll- und Grenzschutzes, die der Epoch Times zur Verfügung gestellt wurden, gab es zwischen dem 1. und 19. Dezember in den beiden am stärksten frequentierten Grenzabschnitten – El Paso und Del Rio in Texas – 70.288 Festnahmen von illegalen Einwanderern und weitere 28.913, die sich der Festnahme entzogen.

Foto: Charlie C. Peebles, Anadolu Agency/Getty Images Illegale Migranten auf dem Rio Grande in Del Rio, Texas, am 18. September 2021.

Der texanische Gouverneur Greg Abbott, Republikaner, berief sich kürzlich auf das Recht seines Staates, sein eigenes Territorium gegen die Invasion der Drogenkartelle zu schützen, die auf die Grenzpolitik der Biden-Regierung zurückzuführen sei.

„Die Texaner zahlen den Preis für Ihr Versagen. Farmen werden auseinandergerissen, und Häuser sind Eindringlingen schutzlos ausgeliefert. Unsere Grenzgemeinden werden regelmäßig von Menschenhändlern und Schleusern heimgesucht“, schrieb Abbott am 16. November in einem Brief an Biden. „Das tödliche Fentanyl überquert die löchrige Grenze in einem solchen Ausmaß, dass es jetzt die Haupttodesursache für Bürger zwischen 18 und 45 Jahren ist.“

„Ihre Untätigkeit hat zu katastrophalen Folgen geführt. Unter Ihrer Aufsicht erlebt Amerika die höchste Zahl illegaler Einwanderer in der Geschichte unseres Landes“, fuhr er fort.

Der Richter des Bezirks Hidalgo, Richard Cortez, wurde Zeuge der Situation an der Grenze und forderte Biden in einem Schreiben auf, die Aufhebung von „Titel 42“ zu verschieben. Cortez lud den Präsidenten ein, Südtexas zu besuchen und sich mit dem „ernsten Problem am Horizont“ zu befassen, dem sich die Grenzstädte durch die Aufhebung von „Titel 42“ gegenübersähen.

Die American Civil Liberties Union kämpft seit Langem für das Ende von „Title 42“.

„Die Politik wurde während der Trump-Regierung eingeführt und verstößt gegen langjährige Einwanderungsgesetze, die vorschreiben, dass Asylsuchende ein vollständiges und faires Verfahren erhalten, um ihr Recht auf Schutz in den Vereinigten Staaten zu ermitteln“, schrieb die ACLU letzten Monat auf ihrer Website.

Kalifornien steht kurz vor dem Zusammenbruch

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, Demokraten, der letzte Woche die Grenze zwischen Kalifornien und Mexiko besuchte, sagte, der Bundesstaat habe in den letzten drei Jahren „rund eine Milliarde Dollar ausgegeben, um die Gesundheit und Sicherheit der Migranten und der umliegenden Grenzgemeinden zu gewährleisten, aber wir können diese Arbeit nicht allein fortsetzen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

In einem Interview nach seinem Besuch an der Grenze erklärte Newson gegenüber „KXTV News“, dass das System in Kalifornien „kurz vor dem Zusammenbruch“ stehe.

„Tatsache ist, dass das, was wir jetzt haben, nicht funktioniert und in einer Welt nach 42 zusammenbrechen wird, wenn wir nicht Verantwortung übernehmen“, sagte Newsom.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Supreme Court Pauses Expiration of Title 42“ (redaktionelle Bearbeitung jw)