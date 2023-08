Nach Transgender-Boykott: Mutterkonzern von Bud Light verkauft acht Biermarken

Foto: Sergio Flores/AFP via Getty Images

Nach Transgender-Werbung wurde Bud Light zum Ziel von Boykottaufrufen in den USA. Hier baut ein Mitarbeiter einen Turm aus Bud Light-Bierdosen als Zielscheibe für Ballwürfe am Stand von Ron DeSantis auf. Lincoln Dinner der Republikanischen Partei im Iowa Events Center in Des Moines, Iowa, am 28. Juli 2023. Foto: Sergio Flores/AFP via Getty Images

Biermarken gehen an Cannabis-Unternehmen

Der Mutterkonzern von Bud Light, Anheuser-Busch InBev (AB InBev), kündigte an, dass er acht Craft-Biermarken an ein kanadisches Cannabisunternehmen verkaufen wird, nachdem die Marketingpartnerschaft von Bud Light mit dem Transgender-Influencer Dylan Mulvaney immer wieder für Aufregung sorgt.

Laut einer Ankündigung vom 7. August wird Anheuser-Busch die folgenden Biermarken an Tilray Brands verkaufen: Shock Top, Breckenridge Brewery, Blue Point Brewing Company, 10 Barrel Brewing Company, Redhook Brewery, Widmer Brothers Brewing, Square Mile Cider Company und Hiball Energy.

Die Ankündigung erfolgt inmitten des anhaltenden Boykottdrucks, der durch eine auf Bud Light Getränkedose mit dem Gesicht von Mulvaney, einem Mann, der sich als Frau identifiziert, ausgelöst wurde.

Am 1. April postete Mulvaney eine Reihe von Videos, in denen er Bud Light anpries und die Getränkedose mit seinem Konterfei zeigte. Dies löste bei Konservativen Empörung aus, die zu einem Boykott aufriefen, dessen Auswirkungen auf die Gewinne von Anheuser-Busch Gegenstand zahlreicher Schlagzeilen waren.

Irwin Simon, Vorsitzender und CEO von Tilray Brands, sagte, dass die erwartete Übernahme Tilray zum fünftgrößten Craft-Bier-Unternehmen Amerikas machen würde und Teil der Bemühungen des Unternehmens sei, sich weiter in andere Märkte als Cannabis zu diversifizieren.

Er fügte hinzu, dass die Übernahme Tilray in die Lage versetzen werde, seine Präsenz in den USA auszuweiten, so dass das Unternehmen im Falle einer Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene seine Marktposition und sein Vertriebsnetz nutzen könne, um Produkte zu verkaufen, die THC, den psychoaktiven Inhaltsstoff von Cannabis, enthalten.

Keines der beiden Unternehmen erwähnte die Auswirkungen der Bud Light-Kontroverse auf das Ergebnis von Anheuser-Busch. In Kommentaren in den sozialen Medien wurde jedoch die Vermutung geäußert, dass der massive finanzielle Schaden, den das Unternehmen durch die Boykottaufrufe im Zusammenhang mit Mulvaneys Werbung für Bud Light erlitten hat, ein Hintergrundfaktor für die Übernahme gewesen sein könnte.

Bud Light-Boykott kostete 395 Millionen Dollar

Der jüngste Gewinnbericht von Anheuser-Busch InBev deutet darauf hin, dass die Kontroverse um Bud Light das Ergebnis des Unternehmens im zweiten Quartal in den USA beeinträchtigt hat.

„Der US-Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 10,5 Prozent, was vor allem auf den Absatzrückgang von Bud Light zurückzuführen ist“, heißt es in den Unternehmenszahlen für das zweite Quartal.

Seit dem 1. April, dem Tag, an dem Mulvaney die personalisierte Dose in den sozialen Medien anpries, ist der Marktwert des Bud Light-Herstellers Anheuser-Busch InBev von rund 132,4 Milliarden Dollar auf rund 111,8 Milliarden Dollar am 8. August gesunken.

Inmitten der Kontroverse verlor Bud Light im Juni den Titel des meistverkauften Bieres in den Vereinigten Staaten, den es mehr als zwei Jahrzehnte lang innehatte. Die Marke rutschte auf den zweiten Platz ab, während Modelo Especial auf den ersten Platz vorrückte.

„Der 365. Tag der Weiblichkeit“

Mulvaney, der über 10 Millionen Follower auf TikTok hat, postete am 1. April eine Reihe von Videos, in denen er die personalisierte Bud Light-Dose präsentierte und die Marke anpries.

„Diesen Monat feierte ich meinen 365. Tag als Frau und Bud Light schickte mir das wahrscheinlich beste Geschenk aller Zeiten – eine Dose mit meinem Gesicht darauf“, sagte Mulvaney in einem Video vom 1. April.

Konservative reagierten empört, riefen zum Boykott auf und beschuldigten Bud Light, eine Transgender-Agenda zu fördern. Darunter waren auch Prominente wie der Sänger Kid Rock, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und der ehemalige US-Präsident Donald Trump.

Der CEO von Anheuser-Busch, Michel Doukeris, betonte, dass Mulvaneys Engagement nicht Teil einer offiziellen Marketingkampagne für Bud Light gewesen sei und dass der Boykott auf Fehlinformationen und Verwirrung in den sozialen Medien zurückzuführen sei. „Es war keine Werbung“, sagte er der Financial Times.

Mulvaney seinerseits erklärte im Juli, dass er nach Peru umgezogen sei, und beklagte sich darüber, dass die öffentliche Aufmerksamkeit für sein Engagement bei Bud Light ihn verängstigt und einsam gemacht habe. In den USA habe er seit Monaten Angst gehabt, sein Haus zu verlassen. Er warf Bud Light vor, ihn nach dem Marketing-Fiasko im Stich gelassen zu haben.

„Wenn ein Unternehmen eine transsexuelle Person einstellt und dann nicht öffentlich zu ihr steht, ist das meiner Meinung nach schlimmer, als wenn es überhaupt keine transsexuelle Person einstellt, weil es den Kunden erlaubt, so transphob und hasserfüllt zu sein, wie sie wollen“, sagte Mulvaney.

Anheuser-Busch InBev antwortete, dass es sich weiterhin „den Programmen und Partnerschaften verpflichtet fühlt, die wir über Jahrzehnte mit Organisationen in einer Reihe von Gemeinschaften, einschließlich der LGBTQ+-Gemeinschaft, aufgebaut haben.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Bud Light Parent Company Selling Off 8 Beer Brands Amid Transgender Boycott“ (deutsche Bearbeitung jw)