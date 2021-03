Nach vollständiger Impfung positiv getestet

Offensichtlich schützt selbst eine vollständige Impfung gegen COVID-19 mit Pfizer/BioNTech oder Moderna nicht vor einem positiven Testergebnis.

Drei vollständig gegen das KPC-Virus geimpfte Hawaiianer wurden positiv auf COVID-19 getestet, so das hawaiianische Ministerium für Gesundheit (DOH).

Alle drei Patienten hatten beide Dosen der Impfstoffe von Pfizer/BioNTech oder Moderna erhalten, berichtet „KITV4“. Sie alle hatten leichte Symptome und schienen die Krankheit nicht auf andere übertragen zu haben, so das DOH gegenüber dem Nachrichtensender.

Einer der Patienten, ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Oahu, erhielt die zweite und letzte Dosis des Impfstoffs im Januar. Der Mitarbeiter reiste etwa einen Monat später in mehrere US-Städte und wurde bei der Rückkehr auf die Insel positiv getestet. Bei der Rückverfolgung wurden keine weiteren Infektionen bei engen Kontakten festgestellt.

Der Vizegouverneur von Hawaii, Josh Green, rief die Menschen dazu auf, sich von der Nachricht nicht entmutigen zu lassen, da die Impfstoffe bei „einem großen Prozentsatz der Menschen“ funktionierten.

Die Direktorin der Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky, sagte am Montag in Bezug auf den Frühjahrsurlaub, dass vollständig geimpfte Menschen nicht auf Reisen gehen sollten.

Wenn vollständig geimpfte Menschen reisten, würden sie sich mit Leuten mischen, die nicht geimpft sind.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: 3 Fully Vaccinated Hawaii Residents Test Positive for COVID-19 (deutsche Bearbeitung von mk)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!