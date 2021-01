Nawalny kritisiert Twitter für Konto-Löschung von Trump: Selektive „Akt der Zensur“

Der russische Dissident und Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat den Kurznachrichtendienst Twitter eingehend dafür kritisiert, Präsident Donald Trump dauerhaft von der Plattform zu verbannen.

Nawalny überlebte knapp einen mutmaßlichen Giftanschlag, nachdem er im August letzten Jahres mehr als einen Monat im Krankenhaus verbracht hatte.

Er begann seinen Twitter-Thread mit den Worten, dass die dem Präsidenten auferlegte Zensur ein „inakzeptabler Akt“ sei.

1. I think that the ban of Donald Trump on Twitter is an unacceptable act of censorship (THREAD)

— Alexey Navalny (@navalny) January 9, 2021