Niger stoppt Uran-Exporte nach Frankreich: kurzfristig keine Versorgungskrise

Nach dem Militärputsch in Niger steht für Frankreich sicherheitspolitisch viel auf dem Spiel. Doch die frühere Kolonie liefert auch wichtige Ressourcen für die Energieversorgung.

Niger ist eines der wichtigsten Länder für Uranlieferungen für die europäischen Kernkraftwerke. 24 Prozent der Uranimporte der EU stammen aus dem westafrikanischen Land in der Sahelzone. Vor allem für Frankreich steht nach dem Putsch des nigrischen Präsidenten durch das Militär viel auf dem Spiel. Über 50 Prozent des in Niger geförderten Uranerzes werden zur Befeuerung französischer Kernkraftwerke verwendet.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte neben anderen führenden Politikern die gewaltsame Machtübernahme im Niger verurteilt. Zudem hat er erklärt, jeglicher „Angriff auf Frankreich und seine Interessen“ könne „nicht toleriert werden.“

Daraufhin hat das Militärregime in Niger mit sofortiger Wirkung den Export von Uran nach Frankreich verboten, wie aus einer Twitter-Nachricht des Mediums „Africa Archives“ hervorgeht.

The military regime in Niger has with immediate effect, banned the export of uranium to France. Over 50 per cent of the uranium ore extracted from Niger is used for fuelling French nuclear power plants. 24% of EU uranium imports, come from Niger, pic.twitter.com/exYLkFWcXt

— Africa Archives ™ (@Africa_Archives) July 31, 2023