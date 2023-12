Notstand ausgerufen: Explosion in Sprengstofflager auf den Seychellen

Auf den Seychellen ist es zu einer riesigen Explosion in einem Sprengstofflager gekommen. Dadurch seien enorme Schäden entstanden, teilte am Donnerstag Präsident Wavel Ramkalawan ohne weitere Details mit. Viele Menschen wurden verletzt, Todesfälle wurden zu diesem Zeitpunkt nicht gemeldet.

Ein Besucher am Mahe International Airport twitterte: „Es fühlte sich an wie ein Erdbeben“. Fenster am Flughafen seien zerstört, der internationale Flughafen der Seychellen blieb jedoch bisher offen und betriebsbereit.

#BREAKING : An explosion at a weapons depot has caused considerable damage in the East African country of Seychelles. At least one hundred people were injured in the event.#Seychelles #Explosion #Emergency #EastAfrica #weaponsdepot #BreakingNews #Breaking pic.twitter.com/QMnXPfRBLs

