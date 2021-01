NTD: Datenanalyst: Mehr als 423.000 Trump-Stimmen entfernt | Wahlbeobachterin: „Es zerreißt mir das Herz“

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „100 Abgeordnete und 12 Senatoren wollen Wahlergebnisse anfechten | 423.000 Trump-Stimmen entfernt“ vom Youtube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Regeln für den Auszahlungsprozess der Wahlmännerstimmen

Der Kongress hat die Regeln beschlossen, wie die Stimmen des „Electoral College“ morgen, am 6. Januar, ausgezählt werden. Was sich hinter diesen Regeln verbirgt, beleuchtet der folgende Beitrag.

Der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, hat die Richtlinien zum Auszählungsprozess im Kongress vorgestellt. Die beiden Kammern des Kongresses werden am 6. Januar gemeinsam tagen. Die Leitung der Sitzung übernimmt US-Vizepräsident Mike Pence. Als Präsident des Senats wird Pence „alle Zertifikate und Papiere, die vorgeben, Zertifikate der Wahlmännerstimmen zu sein, öffnen.“

Sieben Staaten haben alternative Wahlmänner und Zertifikate geschickt. Das bedeutet, dass diese Staaten Zertifikate sowohl für Joe Biden als auch für Präsident Trump eingereicht haben. Die Zertifikate und Papiere werden in alphabetischer Reihenfolge geöffnet und präsentiert. Begonnen wird mit Alabama. Zu diesem Zeitpunkt haben mindestens 12 republikanische Senatoren und über 50 Abgeordnete die Möglichkeit, gegen einige der Zertifikate Einspruch zu erheben. Einspruch, weil es zum Beispiel bei der Wahl Unregelmäßigkeiten und Betrugsvorwürfe gegeben habe.

Aufgrund dessen werden die beiden Kammern sich aus der gemeinsamen Sitzung zurückziehen, für zwei Stunden debattieren und am Ende in den einzelnen Kammern abstimmen. Eine Anfechtung würde Aussicht haben, wenn es eine Mehrheitsentscheidung sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat gibt.

Dieses Szenario halten jedoch viele für unwahrscheinlich. Der Grund: Die Demokraten kontrollieren das Repräsentantenhaus. Zudem haben einige Senatoren der republikanischen Führung im Senat das Veto-Vorhaben abgelehnt.

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte in einem Brief an ihre Kollegen am Sonntag, die Einwände könnten passieren. Dennoch werde „am Ende des Tages“ Biden zum “nächsten Präsidenten erklärt werden.“

Einige Republikaner betonen in dem Verfahren die Rolle des Kongresspräsidenten Mike Pence. Dieser habe die „exklusive Autorität“ zu entscheiden, wie mit duellierenden Wählmännern umzugehen sei.

Weitere Abgeordnete wollen Wahlergebnisse anfechten

Weitere Abgeordnete planen, die Ergebnisse des Electoral College anzufechten. Der Kongress trifft sich diesen Mittwoch, um die Stimmen auszuzählen. Er befürworte das Vorhaben, die Ergebnisse des Electoral College anzufechten. Dies sagte Kevin McCathy, Fraktionsvorsitzender der Republikaner im Repräsentantenhaus.

Er sagte gegenüber der Zeitung „The Hill“:

Ich denke, es ist richtig, dass wir die Debatte haben … welche anderen Möglichkeiten haben wir sonst, Wahlprobleme anzugehen?“

Einige Abgeordnete und Senatoren wollen in der gemeinsamen Sitzung des Kongresses am 6. Januar Einspruch gegen die Ergebnisse des Electorial College erheben. Der Abgeordnete Mo Brooks leitet die Bewegung im Repräsentantenhaus. Ihm schlossen sich nun weitere Abgeordnete wie Jim Jordan und Dutzende andere an.

Sowohl der Repräsentant Adam Kinzinger als auch der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, gehen davon aus, dass über 100 Mitglieder des Repräsentantenhauses den Antrag unterstützen werden. Senator Josh Hawley war der erste Senator, der sich dem Vorhaben anschloss.

Zudem leitet Senator Ted Cruz eine Gruppe, die ebenfalls Einspruch erheben will– falls keine Eilüberprüfung der Wahl durchgeführt werde. Es gibt doch auch einige Mitglieder des Kongresses die sich gegen einen Einspruch ausgesprochen haben.

Dazu gehört der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell. Dieser hat die Republikaner im Senat aufgerufen, die Stimmen nicht anzufechten. Die Vorsitzende der Republikanischen Konferenz im Repräsentantenhaus, Liz Cheney, tat das Gleiche und sagte, es würde Zweifel am US-Wahlsystem säen.

US-Vizepräsident Mike Pence sagte jedoch, er begrüße die Bemühungen. Er erklärte am Wochenende, er wolle Beweise für Wahlunregelmäßigkeiten und Wahlbetrug vor dem Kongress während dieser Sitzung vorgelegt sehen.

Datenanalyst: Mehr als 423.000 Stimmen für Trump entfernt

Eine neue Analyse zeigt, dass in Pennsylvania Hunderttausende Trump-Stimmen gelöscht wurden. Die „Data Integrity Group“ stellte die Daten exklusiv für „NTD“ und „Epoch Times“ zur Verfügung.

Laut einer Analyse der „Data Integrity Group“ wurden in Pennsylvania von Trump mehr als 423.000 Stimmen entfernt. Insgesamt wurden 204.000 Stimmen, die am Wahltag abgegeben wurden und über 218.000 Briefwahlstimmen weggenommen. Die Befunde zeigen, dass in mindestens 15 Landkreisen Stimmen aus den Endergebnissen entfernt wurden.

Die „Data Integrity Group“ umfasst Wissenschaftler, Ingenieure und Experten für maschinelles Lernen. Sie alle haben sich zusammengetan und die Daten bei der Wahl 2020 auf Manipulationen überprüft. Nun stellten sie „NTD“ und der „Epoch Times“ exklusiv ein Video zur Verfügung. Ein Video, das einige ihrer Ergebnisse veranschaulicht.

Wir können deutlich sehen, dass Briefwahlstimmen und Stimmen vom Wahltag in Chester County nicht dem normalen ansteigenden Verlauf folgen. Trump verliert fast 26.000 Stimmen vom Wahltag und fast 50.000 seiner Briefwahlstimmen. Später verliert er über 9.000 und dann wieder über 6.000 Stimmen vom Wahltag. Wir wiederholen, das ist etwas, das NIE bei einem additiven Wahlprozess vorkommen sollte.“

Laut der Expertengruppe sollte ein Wahldiagramm so aussehen, dass jede Aktualisierung der Gesamtzahl der Stimmen von links nach rechts gleich bleibt oder nur zunimmt. Folglich bedeutet eine Abnahme, dass Stimmen entfernt worden sind.

Hier ist ein weiteres Beispiel für Unregelmäßigkeiten bei den Wahldaten von Lehigh County:

Wir können sehen, dass Trump am Anfang über 66.000 Stimmen erhält, die ihm dann weggenommen werden. Die Zahlen für Trump werden in drei Schritten aktualisiert, um wieder auf über 66.000 zu kommen. Doch wenn dies ein menschlicher Fehler gewesen wäre, hätte die Zahl nicht direkt wieder auf den Wert aktualisiert werden müssen, der entfernt wurde! Warum werden Aktualisierungen von etwa 7.000, 18.000, 38.000 [Stimmen] aufgezeichnet, und warum gleichen die Werte nicht dem, der weggenommen wurde? Was ist hier los?“

Der Gruppe zufolge führe der Staat oder die Wahlbeamten jede erfasste Änderung der Stimmen auf „menschliches Versagen“ zurück. Doch für die Forscher sind noch viele Fragen offen. Eine davon lautet: Warum weigern sich die Beamten in Pennsylvania, die offensichtlichen Unregelmäßigkeiten zu untersuchen?

„Es sind immer noch Fehler, die nochmal begutachtet und gründlich forensisch überprüft werden sollten, um Antworten zu finden. Unsere Wahlbeamten sagen uns, wir sollten ‚es sein lassen‘, aber sollten diese 400.000 Fehler nicht ausführlicher und rechtmäßiger geklärt werden?“

Die Gruppe fordert den Staat auf, die Wahlintegrität zu wahren und diese forensischen Überprüfungen zu genehmigen. Denn es sei unverantwortlich, die Ergebnisse zu zertifizieren, bevor die mutmaßlichen Fehler und Unregelmäßigkeiten geklärt worden sind.

Trump-Kampagne: Antwort auf Telefonmitschnitt

Ein Mitschnitt eines Telefonats zur Wahlintegrität zwischen dem amtierenden Präsidenten Donald Trump und dem Staatssekretär von Georgia, Brad Raffensperger, hat Kontroversen ausgelöst. Nun antwortet die Trump-Kampagne darauf.

Die Trump-Kampagne reagiert auf die Kontroverse über einen Mitschnitt eines Telefonats am Sonntag, dem 3. Dezember. Jason Miller, leitender Berater der Trump-Kampagne, twitterte: „Die vollständige Aufnahme wird zeigen, dass Georgias Staatssekretär immer noch ein Schuft ist, und Trump mit seiner Kritik von Raffenspergers schrecklichem Job genau richtig liegt.“ Miller bezog sich auf einen Mitschnitt eines Telefonats zwischen Trump und Georgias oberstem Wahlbeamten, Brad Raffensberger.

Darin ging Trump zunächst auf einige Vorwürfe von Wahlbetrug in Georgia ein:

Es sind über 50 Tausend. Das sind Menschen, die wählen gingen und denen gesagt wurde, sie könnten nicht wählen, weil jemand in ihrem Namen bereits gewählt hatte. Das ist sehr traurig.“

Er ging auch auf die Wähler ein, die nicht auf der Wählerliste standen. „4.502 wählten; doch sie standen nicht auf der Wählerliste, wo sie hätten stehen müssen.“

Er sprach auch über die Vorwürfe, dass tote Menschen gewählt hätten. „Also, Tote haben gewählt. Ich denke, die Zahl liegt etwa bei 5.000 Personen.“

Trump erwähnte auch andere Vorwürfe von Wahlunregelmäßigkeiten, wie doppelte Stimmabgabe und Trump-Stimmen, die geschreddert wurden. Biden gewann mit einem hauchdünnen Vorsprung in Georgia – mit fast 13.000 Stimmen. Trump wies darauf hin, die Summe dieser potenziell falschen Stimmen sei größer als Bidens Vorsprung.

Später meldete sich auch der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, zu Wort:

„Herr Sekretär, ich hatte gehofft, dass im Geiste der Zusammenarbeit und des Kompromisses wir zumindest eine Diskussion haben können, um uns einige dieser Vorwürfe anzuschauen und einen Weg in die Zukunft zu finden, der weniger strittig ist?“

Woraufhin Georgias Staatssekretär Raffensperger antwortete: „Präsident Trump, wir hatten mehrere Klagen. Wir mussten vor Gericht auf die Klagen und die Behauptungen reagieren. Wir sind nicht der Meinung, dass Sie gewonnen haben.“

Raffensperger hätte zudem andere Zahlen, was „wählende Tote” anbelangt. Er sagte: „Die tatsächliche Zahl war zwei. Zwei Personen, die tot waren, haben gewählt. Das ist also falsch.“ Raffensperger reagierte am 4. Januar, auf das Telefonat. Ihm zufolge wolle sich Trump Vorteile verschaffen, doch die Daten, die er habe, seien falsch.

Zudem fordern zwei Demokraten aus dem Repräsentantenhaus das FBI auf, eine strafrechtliche Untersuchung gegen Trump einzuleiten. Sie behaupten, Trump habe Raffensperger gedroht, das Wahlergebnis in Georgia zu kippen.

Wahlbeobachterin bei der Senatswahl in Georgia

Mit Spannung erwarten die USA die Ergebnisse der Senatsstichwahl in Georgia. Wegen Sicherheitsbedenken, die nach der US-Präsidentschaftswahl aufkamen, haben es sich einige Bürger von Georgia zur Aufgabe gemacht, die Wahl ernsthaft zu beobachten.

Am Dienstag, den 5. Januar, ging die Auszählung der Stimmzettel bei der Senatswahl in Georgia zuende. Einige Landkreise bearbeiten seit Wochen die Briefwahlunterlagen. Tiffany Savage, eine Wahlbeobachterin, hat die Unterschriftenprüfung in Fulton County seit dem ersten Tag beobachtet. Das sind ihre Beobachtungen:

Der Abstand zwischen uns war so eingerichtet, dass man nicht hören konnte, worüber zwei Mitarbeiter sprachen, wenn sie sich unterhielten. Wir sollten jedoch in der Lage sein zu sehen und zu hören, was vor sich geht. Das war aber keineswegs der Fall.“

Diese Videos zeigen die Absperrungen, hinter denen die Wahlbeobachter stehen mussten. Savage zufolge waren die Mitarbeiter so weit entfernt, so dass sie nicht einmal gesehen haben, wie die Stimmzettel den regulären Prozess durchliefen.

Sie mussten schließlich anfangen, die Stimmzettel hineinzubringen, weil das elektronische System, das sie benutzt hatten oder das sie für die Unterschriftenprüfung verwenden wollten, nicht funktionierte. Sie konnten es nicht zum Laufen bringen. Also mussten sie alle Stimmzettel hineinbringen und die waren hinter dem Regal.“

Savage ist besorgt, dass der Vorsitzende von Fulton County noch immer die Senats-Stichwahlen beaufsichtigen darf, obwohl gegen ihn wegen eines Vorfalls in der State Farm Arena ermittelt wird. In der Wahlnacht während der US-Wahlen wurden alle Wahlhelfer aufgefordert, zu gehen, während die Stimmzettel nachts weiter ausgezählt wurden.

Tiffany Savage berichtet weiter:

Es gibt Whistleblower, und republikanische Wahlhelfer, die seit 20, 30 Jahren in diesen Positionen sind, aber sie wurden gefeuert. Aber er [der Vorsitzende von Fulton County] wurde nicht einmal beurlaubt, er darf seinen Job weiter machen. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Es ist ärgerlich, wie man solche Leute einsetzen kann, wohingegen andere nur ihre verfassungsmäßige Pflicht tun.“ Es zerreißt mir das Herz, dass da nichts getan wurde […] und dann das Leben der Leute beeinträchtigt wird.“

Savage selbst fühle sich zutiefst geehrt, dass sie sich erheben und kämpfen kann. Diese Erfahrung habe sie motiviert, etwas zu verändern. Deswegen werde sie im Jahr 2022 für den US-Senat kandidieren.

„Es ist an der Zeit, Patrioten wieder aufleben zu lassen und mehr Patrioten in diese Sitze zu bringen. Diejenigen, die unsere Verfassung lieben und sie aufrechterhalten wollen und die alles tun werden, um sicherzustellen, dass das, worauf dieses Land gegründet wurde, geschützt wird.“

Trumps Anwaltsteam wurde auf Savages Fotos und Videos aufmerksam. Deswegen reichte sie ihre eidesstattliche Erklärung und das Filmmaterial ein, damit die Anwälte sie als Beweismittel verwenden können.