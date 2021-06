Oberstes Gericht der Slowakei hebt zwei Freisprüche im Mordfall Kuciak auf

15. Juni 2021 in Bratislava, Slowakei. Der slowakische Geschäftsmann Marian Kocner (Mitte) bei einer öffentlichen Anhörung vor dem Obersten Gericht der Slowakei. Er und Tomas Szabo werden angeklagt, die Morde an dem Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova befohlen und ausgeführt zu haben. Foto: VLADIMIR SIMICEK/AFP via Getty Images