Öl-Embargo gegen Russland: Ungarn ist von Ölpreisobergrenze ausgenommen

Ein Stein erinnert an die Freundschaft-2-Rohölpipeline. Die Donau-Ölraffinerie in Szazhalombatta (bei Budapest) ist eine der größten Raffinerien in der ostmitteleuropäischen Region, in der russisches Öl über die Druschba-Ölpipeline in Ungarn ankommt. Foto: Janos Kummer/Getty Images