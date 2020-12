Österreich: Vom Lockdown zum Teil-Lockdown ab Montag

Österreich hat eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis Anfang Januar beschlossen und zugleich einige Lockerungen verkündet.

Die Geschäfte in Österreich dürfen ab Montag (7. Dezember) wieder öffnen und die Kontaktbeschränkungen sowie die Ausgangssperre werden gelockert, wie die Regierung in Wien am Mittwoch mitteilte. Auch die Skigebiete dürfen ab dem 24. Dezember öffnen, allerdings bleiben Hotels und Gastronomiebetriebe bis einschließlich 6. Januar geschlossen, wie Kanzler Sebastian Kurz betonte.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur APA sind für die Weihnachtsfeiertage in Österreich strenge Einreisebeschränkungen geplant. Demnach müssen alle Einreisenden, die aus Staaten mit einer 14-Tages-Inzidenz von mehr als 100 pro 100.000 Einwohner nach Österreich kommen, für zehn Tage in Quarantäne. Davon wären demnach alle Nachbarstaaten betroffen.

Druck von außen zur „Schließung der Skigebiete“

Über die Schließung von Skigebieten wird in der EU heftig gestritten. Deutschland und Italien hatten sich für eine Schließung ausgesprochen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begrüßte nun die österreichische Quarantäne-Pflicht.

In den Wintermonaten Anfang des vergangenen Jahres sei durch den Rückreiseverkehr aus dem Skiurlaub das Virus in ganz Europa verteilt worden, sagte Spahn nach einer Videokonferenz mit seinen EU-Kollegen. Nicht das Skifahren an sich sei das Problem, „sondern die Aktivitäten drum herum“.

Änderung der „Ausgangssperre“

Die Ausgangssperre in Österreich wird von Montag an wieder auf die Zeit von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr beschränkt. Zudem dürfen sich die Menschen wieder mit den Mitgliedern eines anderen Haushalts treffen. Auch Museen und Bibliotheken dürfen am Montag wieder öffnen, während Kulturveranstaltungen weiterhin untersagt bleiben. Die Kinos in Österreich bleiben vorerst zu.

Wegen des starken Anstiegs der Corona-Fallzahlen war in Österreich vor gut zwei Wochen ein strikter Lockdown in Kraft getreten. Zur Eindämmung der Pandemie sind Schulen und nicht dringend notwendige Geschäfte seitdem geschlossen, zudem gilt eine ganztägige Ausgangssperre. Ausnahmen gibt es nur noch für den Weg zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen sowie für Sport und Spaziergänge im Freien. (afp)