Österreich: Verschärfte FFP2-Maskenpflicht in Kraft getreten

Foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP via Getty Images

FFP2-Masken. Foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP via Getty Images

In Österreich gilt seit Montag (25. Januar) eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln. Die verschärfte Maskenpflicht gilt für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren.

Ausnahmen gibt es nur für schwangere Frauen und aus anderen medizinischen Gründen. Zusätzlich gilt nun ein auf zwei Meter ausgeweitetes Abstandsgebot.

Seit Ende Dezember gelten in Österreich wieder strenge Corona-Beschränkungen. Geschäfte, Restaurants, Sportstätten, Kinos und Museen sind ebenso geschlossen wie Schulen. Trotzdem ist die Zahl der positiven Tests bisher nicht spürbar zurückgegangen. Die Pflicht zum Tragen dieser Masken gilt nun in österreichischen Supermärkten, Arztpraxen und in Dienstleistungsbetrieben wie Auto-Werkstätten. (afp/sza)