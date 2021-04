Pekings Wahlgesetz für Hongkong: Gesamte Vergangenheit von Wahl-Kandidaten soll durchleuchtet werden

Avery Ng, Vorsitzender der Liga der Sozialdemokraten (C) und Unterstützer, werden von der Hongkonger Polizei beobachtet, als sie sich darauf vorbereiten, am 17. März 2021 in Hongkong gegen Pekings Plan zur Änderung des Wahlsystems in Hongkong zu protestieren. Foto: PETER PARKS / AFP über Getty Images