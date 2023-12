Prager Universität: Philosophische Fakultät bleibt bis Februar geschlossen

Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff an der Prager Karls-Universität bleibt die Philosophische Fakultät noch mindestens bis Ende Januar geschlossen. Die Prüfungen zum Ende des Wintersemesters Mitte Januar fänden nur auf freiwilliger Basis statt, erklärte die Fakultät am Freitag auf ihrer Website. Hausarbeiten könnten verschoben werden.

Ein 24-jähriger Student der Universität hatte kurz vor Weihnachten (am 21.12.) in einem Gebäude der Hochschule in der Prager Altstadt 13 Menschen erschossen und sich danach selbst getötet. Ein Verletzter starb später im Krankenhaus. 24 Menschen wurden bei dem Angriff verletzt.

Polizeiangaben zufolge hatte der Schütze bereits am 15. Dezember in einem Prager Vorort willkürlich einen Mann und dessen zwei Monate alte Tochter getötet. Kurz vor dem Angriff in der Karls-Universität hatte er zudem seinen Vater in ihrem gemeinsamen Wohnhaus getötet. Über die Motive des 24-Jährigen ist bislang nichts bekannt. (afp)