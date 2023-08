Podcast-Star Joe Rogan zu digitalem US-Dollar: „Das Aus für Amerika“

Podcast-Legende Joe Rogan am 7. Mai 2022 während der UFC 274 im Footprint Center in Phoenix, Arizona. Foto: Christian Petersen/Getty Images

Ein digitaler US-Dollar wird von vielen Amerikanern als Zukunft der Finanzwelt gefeiert – jedoch nicht von Podcast-Legende Joe Rogan. Warum sieht der berühmte Talkshow-Host in dieser Innovation das „Game Over“ für Amerika?

Die US-Podcast-Persönlichkeit Joe Rogan hat die Idee einer digitalen Währung der amerikanischen Zentralbank (CBDC) scharf kritisiert. In der Sendung „Joe Rogan Experience“ vom 8. August erklärte er, dass ein digitaler US-Dollar, der den Amerikanern aufgezwungen würde, ein „Game Over“ für das Land bedeuten würde. Während der Sendung – mit Rapper Post Malone als Gast – kam unter anderem das Thema des digitalen Zentralbankgeldes zur Sprache.

Kommentatoren befürchten, dass machtgierige Bürokraten leicht in der Lage wären, den Lebensstandard der Menschen zu manipulieren, um jede abweichende Meinung hemmungslos zu unterdrücken, indem sie Bankkonten per Knopfdruck sperren.

Im vergangenen Jahr wies Präsident Joe Biden die Bundesbehörden und die Federal Reserve an, die Grundlagen für einen möglichen neuen digitalen US-Dollar zu schaffen. Die Anordnung sieht vor, dass das Finanzministerium, das Büro des Generalstaatsanwalts und die US-Notenbank zusammenarbeiten, um innerhalb von 210 Tagen, also etwa sieben Monaten, einen „Gesetzesvorschlag“ zur Schaffung einer digitalen Währung vorzulegen.

Bislang hat die Fed erklärt, dass sie keine Pläne für die baldige Ausgabe eines digitalen Dollars hat und diese Entscheidung dem Kongress überlassen will.

Befürchtungen bezüglich sozialer Kreditwürdigkeit

Post Malone sprach mit Joe Rogan über den Zustand des US-Finanzsystems. Anschließend diskutierte der Schauspieler und Sänger mit Rogan über den möglichen Machtmissbrauch, der mit der Verwendung von CBDC in den Vereinigten Staaten einhergehen könnte.

Auf die Frage seines Gastes, was er von dem CBDC halte, an dem die Fed und die Regierung Biden arbeiten, antwortete Rogan:

Keine Chance. Das ist es, was ich denke. Ich denke, das bringt ein Schachmatt. Das Aus.“

Rogan beschrieb ein Szenario, in dem die Regierung die Nutzung von CBDCs an die Kreditwürdigkeit einer Person knüpfen könnte. Er warnte, dass Amerikaner von Bundesbeamten leicht von ihren Finanzen abgeschnitten werden könnten, wenn sie die Regeln verletzen. „Wenn sie […] entscheiden, dass man ein Social Credit System braucht und dass es zum Wohle der Gesellschaft ist, […] können sie dein Verhalten und deine Tweets und all deine Dinge verfolgen […] Sie haben einfach beschlossen, dass du [Schimpfwort] bist, und die Regeln sind die Regeln“, sagte er.

Mangel des US-Bankensystems

Die Sendung „Joe Rogan Experience“ hat in der Regel mehr als 11 Millionen Zuhörer pro Folge, während Post Malone 31 Millionen Follower auf X und Instagram hat. In der Folge vom 8. August ist Rapper Post Malone der Meinung, dass die Regierung bereits zu viel Kontrolle über den Fluss der amerikanischen Finanzen hat. Rogan und Post Malone erinnerten die Zuschauer an die Entscheidung des kanadischen Premierministers Justin Trudeau, die Bankkonten der Trucker des „Freedom Convoy“ im Februar 2022 einzufrieren, weil sie sich gegen Impfvorschriften gewehrt hatten.

Der 28-jährige Malone kritisierte auch, dass die Versicherung der Federal Deposit Insurance Corporation Bankkonten nur bis zu einem Wert von 250.000 Dollar abdeckt. Dies bezeichnete der Rapper als einen der größten Mängel des US-Bankensystems. Der Einlagensicherungsfonds Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) überwacht die Einlagen und die Finanzierung der Banken.

Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Geldmarktfonds, Kryptowährungen, Schatzbriefe, Schließfächer, Renten und Versicherungsprodukte sind ebenfalls nicht durch die Bundesbehörde versichert. Die Bankenkrise im Frühjahr führte zu einem Ansturm auf mehrere US-Regionalbanken durch Unternehmen und Einzelpersonen. Deren Einlagen lagen über dem von der FDIC versicherten Betrag.

Präsidentschaftskandidaten lehnen ab

CBDCs sind in den Präsidentschaftsdebatten 2024 aufgetaucht, wobei der republikanische Gouverneur Ron DeSantis aus Florida sagte, er würde sie verbieten, wenn er zum Präsidenten gewählt würde. Zuvor hatte er in seinem Staat bereits ein Verbot unterzeichnet.

Robert F. Kennedy Jr. (Demokraten) hat währenddessen bei seinem Wahlkampf für die Präsidentschaftskandidatur gegen den Amtsinhaber Biden für Bitcoin geworben. Kennedy gab im Juli bekannt, dass er Bitcoin-Investitionen im Wert von bis zu 250.000 Dollar getätigt hat und prangerte CBDCs als Instrumente der „Kontrolle“ an.

Im Falle seiner Wahl zum Präsidenten versprach er, den US-Dollar mit Sachwerten wie Gold, Silber, Platin und digitalen Währungen wie Bitcoin zu stützen. „Die Unterlegung des Dollars und der US-Schulden mit Sachwerten könnte dazu beitragen, die Stärke des Dollars wiederherzustellen, die Inflation einzudämmen und eine neue Ära amerikanischer Finanzstabilität, des Friedens und des Wohlstands einzuleiten“, so Kennedy.

Sein Plan sei es, „sehr, sehr klein anzufangen“. „Vielleicht könnte man ein Prozent der ausgegebenen Schatzbriefe mit harter Währung, Gold, Silber, Platin oder Bitcoin unterlegen“, schlägt er vor. Seine Ansichten spiegeln ähnliche Ansichten von überzeugten Befürwortern dezentraler Kryptowährungen wider.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Joe Rogan Says ‚No Way‘ to CBDCs: ‚Checkmate. That’s Game Over’“ (redaktionelle Bearbeitung il)