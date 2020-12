„Project Veritas“ deckt weiter bei „CNN“ auf – Zucker: Trump ist „nationale Sicherheitsbedrohung“

„CNN“-Chef Jeff Zucker bezeichnete US-Präsident Donald Trump als eine "große Bedrohung für unsere nationale Sicherheit“. James O'Keefe deckt auf...

In einer der morgendlichen 9 Uhr-„CNN“-Telefonkonferenzen, die „Guerilla-Journalist“ James O’Keefe zwei Monate lang mitgeschnitten hat, bezeichnete „CNN“-Chef Jeff Zucker US-Präsident Donald Trump als „nationale Sicherheitsbedrohung“.

In seinem neuesten Whistleblower-Videoclip enthüllte O’Keefe, wie Zucker im Gespräch mit Nachrichtenredakteurin Virginia Mosley sagte: „Trump untergräbt weiterhin die Wahlintegrität mit haltlosen Betrugsbehauptungen. Und er macht weiter so.“

Mosley hatte zuvor gesagt, dass die in Erie, Pennsylvania, erhobenen Vorwürfe der Rückdatierung von Stimmzetteln zurückgezogen wurden.

Dass Trump seine Vorwürfe wegen Wahlbetrugs nicht einstellt, führt Zucker zu der Frage, „ob Trump nicht selbst eine nationale Sicherheitsbedrohung ist“, wie im Video von O’Keefes „Project Veritas“ zu hören ist.

„Im Lichte dessen, was er tut, und im Lichte dessen, was er in der Debatte getan hat“, schließt Zucker ab.

Ginsberg soll den Schlussstrich setzen

Danach ist „CNN“-Jurist David Vigilante zu hören, der angibt, wie Star-Anwalt Ben Ginsberg am besten ins Spiel zu bringen ist. Der seit August 2020 pensionierte Anwalt Ginsberg ist als Vertreter der Republikanischen Partei und ihrer politischen Kampagnen bekannt.

Man hört Vigilante sagen:

„Hey, Jeff, hier ist David. Ich wollte nur einen Punkt anbringen, wie Ben Ginsburg am besten in Kontext zu setzen ist.

Er ist ohne Zweifel der herausragendste Kampagnen-Anwalt auf republikanischer Seite und wahrscheinlich einer der herausragendsten Wahlen-Anwälte in Amerika.

Außerdem hatte er in den letzten vier Jahren bei jeder republikanischen Wahl-Sache einen Sitz in der ersten Reihe.

Wenn er sagt, es gibt keinen Wahlbetrug, dann ist das irgendwie das Ende der Geschichte.

Und wir müssen das als eine definitive Antwort betrachten […]

Unser Statement sollte lauten: Ben Ginsberg war 40 Jahre lang dabei und sagt: ‚Das gibt es nicht.‘“





