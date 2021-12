Putin fordert klare Absage an Nato-Osterweiterung

Russlands Präsident Wladimir Putin in Kubinka, 23. August 2021. Foto: RAMIL SITDIKOV/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine klare Absage des Westens an eine weitere Osterweiterung der Nato gefordert. Er werde in Verhandlungen „mit den USA und ihren Verbündeten“ auf „konkrete Vereinbarungen“ in diesem Sinne bestehen, erklärte Putin am Mittwoch in Moskau.

Russland wolle „eine Nato-Osterweiterung und Stationierung von Waffensystemen (…) in unmittelbarer Nähe des russischen Hoheitsgebiets verhindern“.

„Wir brauchen rechtliche Garantien, denn unsere westlichen Kollegen haben ihre mündlichen Zusagen nicht eingehalten“, erklärte Putin weiter. Nach dem Ende der Sowjetunion seien derartige Zusagen gemacht worden, aber „sie haben genau das Gegenteil gemacht“. Die Nato ignoriere so „die legitimen russischen Bedenken im Bereich der Sicherheit“.

Die USA und weitere westliche Staaten werfen Russland vor, an seiner Grenze zur Ukraine Truppen für einen eventuellen Einmarsch zu sammeln. Moskau weist dies entschieden zurück. Im Gegenzug wirft der Kreml der Ukraine vor, sich vom Westen militärisch ausrüsten zu lassen, und prangert Nato-Militärübungen nahe der russischen Grenzen an. (afp/oz)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!